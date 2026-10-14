MSB dự kiến huy động 9.360 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu

1. MSB lên kế hoạch tăng vốn thêm 9.360 tỷ đồng trong năm 2026. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về 9.360 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động tín dụng, đầu tư tài chính và chuyển đổi số.

Theo Tờ trình số 127/2026/TT-HĐQT ngày 28/9/2026, MSB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 100:25. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mệnh giá.

Nếu hoàn tất, đợt phát hành dự kiến mang về 9.360 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 25% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu lưu hành của ngân hàng sẽ tăng từ 3,744 tỷ lên 4,68 tỷ cổ phiếu.

Về phương án sử dụng vốn, MSB dự kiến dành khoảng 6.500 tỷ đồng để cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; 2.260 tỷ đồng để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, trong đó có bổ sung vốn cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng. Khoảng 600 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho hoạt động công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội đồng quản trị MSB có thể điều chỉnh cơ cấu và tiến độ sử dụng vốn tùy theo tình hình hoạt động của ngân hàng và diễn biến thị trường.

Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, trong khi số cổ phiếu mua thêm dự kiến được tự do chuyển nhượng. Đối với cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không được thực hiện hết quyền mua, Hội đồng quản trị được đề xuất ủy quyền xử lý theo quy định, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và không đưa ra điều kiện thuận lợi hơn so với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026 hoặc sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, MSB đã hoàn tất phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đợt phát hành ngày 16/7/2026 và MSB hoàn tất phát hành ngày 3/9/2026. Hiện ngân hàng đang thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu và điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động.