MSB dành 10.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất từ 7,5%/năm

MSB điều chỉnh lãi suất cho vay và tiền gửi. (Ảnh minh họa)

Chương trình được MSB triển khai nhằm hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua các giải pháp về huy động và cho vay.

Theo đại diện MSB, gói tín dụng hướng tới các doanh nghiệp có nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên và những ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Việc mở rộng quy mô và tăng mức ưu đãi lãi suất được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí tài chính, chủ động dòng tiền và có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng hoạt động.

Ở chiều huy động vốn, MSB điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên đối với ba sản phẩm gồm “Tiền gửi lãi suất cao nhất”, “Tiền gửi rút gốc từng phần” và “Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ”.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao nhất tại quầy của ngân hàng còn 6,0%/năm, trong khi lãi suất gửi trực tuyến đạt 6,3%/năm.

Theo MSB, việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi nhằm chủ động cân đối nguồn vốn, linh hoạt theo diễn biến thị trường, đồng thời duy trì nguồn lực đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Bên cạnh các giải pháp về lãi suất, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh số hóa thông qua hai nền tảng MSB Digital Bank dành cho khách hàng cá nhân và MSB Business Banking dành cho doanh nghiệp, hướng tới nâng cao trải nghiệm giao dịch và hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn.