MSB chuẩn bị huy động thêm 9.360 tỷ, vốn điều lệ tiến sát 47.000 tỷ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB, HoSE: MSB) vừa công bố văn bản của NHNN Việt Nam về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ.

Theo văn bản, NHNN chấp thuận cho MSB tăng thêm tối đa 9.360 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông MSB thông qua tại Nghị quyết số 34A/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/10/2026 và được triển khai theo Nghị quyết số 25.07/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị.

Trước đó, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động tối đa 9.360 tỷ đồng. Nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu, vốn điều lệ MSB sẽ tăng từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn được MSB công bố trước đó, ngân hàng dự kiến dành khoảng 6.500 tỷ đồng để mở rộng cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, 600 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ và 2.260 tỷ đồng để bù đắp, đầu tư, góp vốn, mua cổ phần.

Đây là đợt tăng vốn điều lệ thứ hai của MSB trong năm 2026. Trước đó, ngân hàng đã phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Việc được chấp thuận tăng vốn diễn ra trong bối cảnh MSB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.649 tỷ đồng, tăng 29,4%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 5.440 tỷ đồng, tăng 14,3%; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 4.414 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng trong năm 2026, MSB đã thực hiện khoảng 68% kế hoạch.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 439.960 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 232.947 tỷ đồng, tăng 13,5%; tiền gửi khách hàng đạt khoảng 217.398 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu của MSB tại cuối quý III đạt khoảng 6.285 tỷ đồng, tăng gần 765 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng ở mức khoảng 2,7%, so với 2,69% hồi đầu năm.