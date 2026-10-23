MS 1125: Con bệnh nặng liên tục nằm viện từ lúc chào đời, người mẹ ở Huế cầu mong được giúp đỡ

Bé gái liên tục điều trị nhiễm khuẩn

Chị Dương Thị Quỳnh Như (SN 1993, trú tại phường Kim Long, TP Huế) có hai người con là cháu Nguyễn Minh Anh (SN 2024) và Nguyễn Văn Hải Đăng (SN 2026). Cả hai cháu đều bị thận ứ nước bẩm sinh, được phát hiện từ khi còn trong bào thai.

Từ khi chào đời, bé Minh Anh phải điều trị kháng sinh chống viêm hệ tiết niệu. Khi mới hơn 3 tháng tuổi, cháu trải qua phẫu thuật cắt sa lồi niệu quản. Sau quá trình điều trị, bệnh tình tiếp tục diễn tiến nặng, thận ứ nước mức độ 4 - mức độ cao nhất, khiến cháu phải tiếp tục phẫu thuật.

Cháu Minh Anh thường xuyên phải nhập viện, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: PV.

Sau phẫu thuật, nhiều lần tháo ống tiểu nhưng cháu không thể tự đi tiểu. Qua hội chẩn, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xác định cháu mắc thêm bệnh bàng quang thần kinh bẩm sinh, không thể tiểu tiện tự chủ.

Cháu tiếp tục được phẫu thuật để đưa đường tiểu thông qua da và sau đó phẫu thuật tháo sonde JJ do không tương thích với phẫu thuật trước đó.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, cháu Minh Anh mắc bệnh bàng quang thần kinh, kèm thoát vị màng tủy ở vùng cùng cụt. Bệnh nhi được mở thông bàng quang ra da, phải nhiều lần nhập viện để thay ống và điều trị chống nhiễm khuẩn.

Từ sau các ca phẫu thuật đến nay, cháu liên tục bị nhiễm khuẩn hệ tiết niệu nặng, phải nằm viện nhiều lần và chưa thể tháo ống để tự tiểu tiện.

"Cháu lấy bệnh viện làm nhà, lấy thuốc làm bạn. Về nhà chưa được vài ngày lại phải nhập viện. Ngày Tết cũng đón Tết ở bệnh viện, không như bao trẻ nhỏ khác được sinh hoạt bình thường", chị Như chia sẻ.

Hai con bị bệnh, gia đình thêm gánh nặng

Người con thứ hai của chị Như là cháu Nguyễn Văn Hải Đăng cũng mắc bệnh thận ứ nước bẩm sinh, được phát hiện khi còn trong bào thai và chưa thể can thiệp. Hiện cháu gần 5 tháng tuổi, đang được theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Hai con cùng mắc bệnh khiến cuộc sống của vợ chồng chị Như gắn với những lần đưa con đi khám, nhập viện và điều trị. Hàng ngày, chị chăm sóc hai con bệnh, trong khi chồng đi làm thuê. Công việc vốn đã bấp bênh, nhưng mỗi khi con nhập viện, anh lại phải nghỉ làm để cùng vợ chăm con.

Trong khi đó, mẹ chồng chị Như cũng đang mắc bệnh ung thư. Người đàn ông trong gia đình phải cùng lúc lo cho mẹ, vợ và hai con nhỏ đau ốm. Gánh nặng chồng lên nhau trong khi nguồn thu nhập của gia đình hạn hẹp.

Theo chị Như, bé Minh Anh dưới 6 tuổi được hưởng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, những khoản thuốc ngoài danh mục, chi phí không được bảo hiểm thanh toán cùng nhiều khoản phát sinh trong quá trình điều trị vẫn là gánh nặng đối với gia đình.

Ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long xác nhận, gia đình chị Như có hoàn cảnh khó khăn, hai con còn nhỏ nhưng cùng mắc bệnh, trong đó cháu Minh Anh phải điều trị kéo dài, thường xuyên nhập viện.

Trước hoàn cảnh như vậy, địa phương thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời vận động nhà hảo tâm và bà con tổ dân phố cùng chung tay hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Quỳnh Như - Mã số 1125 xin gửi về: 1. Dương Thị Quỳnh Như ở Kiệt 69 ngõ 41 số nhà 6, đường Phạm Thị Liên, phường kim Long, TP Huế 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1125 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1125 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0344.898.217 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

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