MS 1124: Một mình nuôi con trai khuyết tật, người mẹ Hà Nhì giờ mang bệnh cần chi phí phẫu thuật

Từ bản Tả Khố Khừ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, chị Chang Ý Nu xuống Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức điều trị sau nhiều tháng đau thắt lưng. Chồng mất vì bệnh nặng cách đây 6 năm, một mình chị Nu tần tảo ruộng nương sớm hôm, chắt chiu từng đồng lo cho hai con.

Con trai lớn của chị Nu năm nay 20 tuổi nhưng bị khuyết tật. Không thể đi lại và không có khả năng lao động, cuộc sống của con trai chị phụ thuộc hoàn toàn người thân chăm sóc. Trong khi đó, con gái chị vẫn đang đi học, chưa thể phụ giúp kinh tế gia đình.

Là lao động chính của gia đình, chị Nu quanh năm trông vào ít ruộng. Cuộc sống của 3 mẹ con chị Nu vốn đã chật vật, luôn ở trong cảnh "thiếu trước hụt sau". Nay chính chị lại đổ bệnh, gánh nặng càng thêm chồng chất.

Chị Nu sẽ còn phải tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), sau nhiều tháng đau thắt lưng, chị Nu vào viện được chẩn đoán sỏi thận. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận phải và đặt sonde JJ niệu quản. Sau mổ, chị tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc. Theo chỉ định, chị Nu còn cần điều trị, tái khám để rút sonde JJ niệu quản.

Không chỉ lo lắng về viện phí, việc điều trị xa nhà còn khiến chị Nu gặp nhiều trở ngại. Là người dân tộc Hà Nhì, chị không nói tiếng Kinh thành thạo nên việc trao đổi với nhân viên y tế, nắm bắt thông tin điều trị hay giải quyết các thủ tục trong bệnh viện đều không dễ dàng.

Chị dâu là chị Khoảng Khu Pứ phải đứng ra lo liệu các công việc cần thiết ở viện vì chị Nu không nói tiếng Kinh sõi

Với nhiều người, những công việc ấy có thể chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng với chị Nu, rào cản ngôn ngữ khiến mỗi việc cần giải quyết ở bệnh viện đều trở nên khó khăn hơn. Trong thời gian chị điều trị, chị dâu của chị là chị Khoảng Khu Pứ phải đứng ra lo liệu các công việc cần thiết.

"Ca phẫu thuật mới chỉ là một phần của quá trình chữa bệnh. Chị Nu còn cần tái khám để rút sonde JJ niệu quản theo chỉ định của bác sĩ. Với người phụ nữ một mình nuôi hai con, việc đi viện và những khoản chi phí phát sinh tiếp tục là nỗi lo. Chị rất cần sự quan tâm, hỗ trợ để có thể tiếp tục chữa bệnh", cán bộ Phòng Công tác xã hội chia sẻ.

Để có tiền thanh toán viện phí trong đợt điều trị vừa qua, chị Nu đã phải vay 30 triệu đồng. Với một gia đình sống dựa vào ruộng nương ở vùng cao, đây là khoản tiền không nhỏ. Trong khi đó, quá trình điều trị vẫn cần được tiếp tục, đồng nghĩa với những khoản chi phí mà chị chưa biết xoay xở từ đâu. Ở quê nhà, hai con của chị vẫn cần được chăm lo, trong đó người con trai khuyết tật không thể tự lập nên ở viện chị Nu vẫn thấp thỏm âu lo.

Con trai chị Nu dù 20 tuổi nhưng vẫn phải dựa hoàn toàn vào mẹ vì khuyết tật. Ảnh GDCC

Nỗi lo bệnh tật, nợ nần và cuộc sống của các con cùng lúc đè nặng. Người mẹ Hà Nhì đơn thân này đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để vơi bớt gánh nặng chi phí chữa bệnh và có thêm điểm tựa để lo cho gia đình.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nu - Mã số 1124 xin gửi về: 1. Chị Chanh Ý Nu ở Bản Tả Khố Khừ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1124 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1124 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0375950519 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1124