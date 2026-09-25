MS 1117: Xót xa cảnh chồng vừa bế con 6 tháng tuổi vừa chăm vợ nằm viện vì chấn thương cột sống sau tai nạn

Vợ nằm viện phải bế con nhỏ theo

Những ngày ở Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 (Bệnh viện Việt Đức), gia đình chị Thào Thị Cá, 28 tuổi - dân tộc Mông ở thôn Đồng Tiếng, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang lúc nào cũng tất bật. Cảnh chồng vừa ôm con vừa lo cho vợ khiến cho những người đối diện thật xót xa.

Chị Cá nằm viện sau một cú ngã khi đi làm nương. Đứa con nhỏ mới 6 tháng tuổi vẫn còn bú mẹ. Gia đình không thể có người xuống cùng để chăm sóc cháu nên chồng chị - anh Vàng Chẩn Quáng phải đưa con theo. Người chồng trẻ cứ thế xoay xở giữa việc vừa chăm vợ, vừa chăm con.

"Mấy hôm trước, bệnh nhân còn phải cho con theo vì con vẫn chưa cai sữa. Đến lúc mổ, con không bú được nữa thì đành phải cho về vì không có người trông. Nhìn cảnh vợ chồng họ nheo nhóc trong bệnh viện, chúng tôi rất thương cảm" – chị Thanh Tâm, cán bộ Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện chia sẻ.

Anh Quáng phải đưa cả con theo khi vợ nằm viện

Trong đơn xác nhận hoàn cảnh, Vàng Chẩn Quáng (SN 1995) cho biết: "Ngày 11/9, hai vợ chồng đi làm ở ngoài nương. Trong lúc làm, không may vợ tôi ngã từ trên cây xuống bị chấn thương cột sống. Nay phải đi mổ và điều trị. Bây giờ vợ phải phẫu thuật với số tiền viện phí khá lớn, gia đình cũng khó khăn, không có khả năng chi trả".

Khi vào viện, chị Cá được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương cột sống, vỡ xẹp L2 kèm phù tủy xương. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cột sống. Nếu không được điều trị kịp thời, chấn thương có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Việc điều trị phục hồi chức năng sau phẫu thuật của chị Cá cũng cần thời gian.

Chồng chất khó khăn

Tai nạn xảy ra đột ngột khiến cuộc sống của gia đình chị Cá đảo lộn. Vợ chồng chị có 4 người con. Cháu lớn sinh năm 2018, 3 cháu còn lại lần lượt 5 tuổi, 3 tuổi và 6 tháng tuổi. Ở quê, gia đình còn có bố mẹ đã ngoài 70 tuổi.

Chị Cá sẽ phải điều trị dài ngày sau chấn thương cột sống

Vợ chồng chị Cá vốn là lao động chính, nguồn sống chủ yếu dựa vào ruộng nương. Thu nhập bấp bênh, quanh năm chỉ đủ lo những khoản sinh hoạt thiết yếu. Chị Cá giờ nằm một chỗ, chồng chị đi chăm ở viện, công việc ở nhà vì thế càng khó xoay xở.

Để đưa vợ xuống Hà Nội điều trị, anh Quáng đã chạy vạy vay mượn được hơn 50 triệu đồng lo viện phí. Khoản tiền vay ấy chỉ là bước đầu, với một gia đình làm nông không phải là nhỏ. Trong khi đó, vợ anh vẫn còn phải điều trị dài ngày, tiếp tục phục hồi chức năng sau mổ với chi phí tiếp tục tăng lên mà chưa biết phải lo đâu.

Các con cùng bố mẹ già ở quê vẫn mong ngóng vợ chồng anh Quáng sớm trở về. Ảnh GDCC

Giờ đây, anh Quáng chỉ mong vợ sớm điều trị ổn định để còn có thể trở về với các con. Với sự trợ giúp của bạn đọc hảo tâm lúc này sẽ giúp gia đình có thêm điều kiện để chị Cá tiếp tục phẫu thuật và điều trị trong những ngày tới.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Cá, anh Quáng - Mã số 1117 xin gửi về: 1. Anh Vàng Chẩn Quáng ở thôn Đồng Tiếng, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1117 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1117 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0336685490 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

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