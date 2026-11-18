Tại chung kết Miss Business World 2026 ở California, Christine Chau (SBD 686), đến từ Boston, Massachusetts, đăng quang Mrs Business World 2026, danh hiệu cao nhất Bảng B. Cô đồng thời nhận giải Người đẹp yêu thích nhất (Best Popular Vote) và Người đẹp Thời trang (Best Fashion). Ba danh hiệu đưa tên Christine Chau trở thành một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Viết miêu Christine Chau nhận vương miện Mrs Business World 2026 cùng ghế đăng quang tại California từ Hoa hậu Đặng Gia Bena, Miss Asia USA Jennifer Phạm, ca sĩ Thanh Thảo và ông Tom Han – Nhà tài trợ Kim cương; cùng hai giải phụ tô đậm thêm dấu ấn của cô trong đêm chung kết.

Trong phần ứng xử, trả lời câu hỏi về những giá trị muốn lan tỏa nếu đăng quang do MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoài Tâm đọc, Christine Chau nhấn mạnh trách nhiệm hỗ trợ phụ nữ và đóng góp cho cộng đồng. Cô nói: “Tôi sẽ dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng để hỗ trợ phụ nữ thành công trong sự nghiệp, đóng góp cho cộng đồng. Với kinh nghiệm về y tế và bất động sản, tôi tin sự giúp đỡ chân thành có thể tạo nên thay đổi lớn. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể thành công khi tin vào bản thân, không ngừng học hỏi và mạnh mẽ theo đuổi ước mơ”.

Christine Chau trả lời câu hỏi ứng xử về trách nhiệm cộng đồng, gắn thông điệp phụ nữ tự chủ với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình.

Chia sẻ với báo chí quốc tế sau đăng quang, Christine Chau bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự ghi nhận của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh. Với cô, vương miện cũng mở ra cơ hội sử dụng tiếng nói và kinh nghiệm của mình để động viên phụ nữ tự tin phát triển sự nghiệp, tiếp tục học hỏi và chủ động trước những thay đổi trong cuộc sống.

Sau 26 năm ngành dược, Christine Chau bắt đầu lại tại Boston

Christine Chau hiện sống và làm việc tại Boston, Massachusetts. Cô là chuyên gia môi giới bất động sản được cấp phép (Broker Associate) tại eXp Realty, tư vấn các giao dịch mua bán, đầu tư và sở hữu nhà đất. Trước khi chuyển sang lĩnh vực này, cô có 26 năm làm dược sĩ, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, tính kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp.

Quyết định theo đuổi bất động sản sau nhiều năm trong ngành dược đòi hỏi Christine Chau học thêm kiến thức chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu cấp phép và thích nghi với môi trường kinh doanh cạnh tranh. Hành trình nghề nghiệp của cô vì vậy góp phần lý giải thông điệp được lựa chọn tại Miss Business World 2026: phụ nữ có thể khởi đầu một chặng đường mới và phát triển bản thân ở bất kỳ độ tuổi nào.

Chân dung tân Mrs Business World 2026 Christine Chau, người từng có 26 năm trong ngành dược trước khi chuyển sang bất động sản tại Boston.

Trên sân khấu, Christine Chau thể hiện hình ảnh nữ doanh nhân trưởng thành qua những phần trình diễn áo dài và dạ hội. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm nghề nghiệp, phong thái cá nhân và quan điểm về đóng góp xã hội giúp câu chuyện đăng quang của cô có thêm nội dung bên ngoài kết quả của một cuộc thi sắc đẹp.

Ban Giám khảo Miss Business World 2026 quy tụ các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Mùa giải đầu tiên tại Mỹ và hoạt động kết nối cộng đồngngườiViệt

Đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra tối 14/11/2026 (giờ California) tại Timeless Venues, 17272 Newhope Street, Fountain Valley, bang California, Hoa Kỳ. Cuộc thi quy tụ nữ doanh nhân đến từ nhiều tiểu bang, tranh tài ở hai bảng A và B; chương trình được tổ chức trực tiếp tại địa điểm sự kiện và phát trực tuyến trên các nền tảng số. Mùa giải đầu tiên do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment thực hiện.

Ban Giám khảo gồm Hoa hậu Jennifer Phạm, Trưởng ban; Hoa hậu, CFO Bạch Mai, Phó Trưởng ban; Hoa hậu An Võ, Hoa hậu Nguyễn Mỹ Linh, Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế Hoàng Thị Nụ, Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi và Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Hồng Lan.

Ban Giám khảo Miss Business World 2026 quy tụ các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Phát biểu khai mạc, nhà sáng lập cuộc thi, Hoa hậu Đặng Gia Bena, gửi lời chúc tới các thí sinh, đồng thời cảm ơn nhà tài trợ, Ban Giám khảo và ê-kíp thực hiện. Cô bày tỏ mong muốn các thí sinh tự tin thể hiện bản thân và có trải nghiệm đáng nhớ trong mùa giải đầu tiên.

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena phát biểu khai mạc, gửi lời chúc tới các thí sinh và ghi nhận sự đồng hành của những đơn vị tham gia mùa đầu.

Sau màn đồng diễn, thí sinh hai bảng lần lượt trình diễn áo dài và trang phục dạ hội. Phần thi áo dài giới thiệu nét đẹp trang phục truyền thống Việt Nam tới khán giả tại Hoa Kỳ; phần dạ hội tập trung vào kỹ năng trình diễn, thần thái và khả năng thể hiện phong cách riêng.

Với quy mô hơn 500 khách trong không gian khán phòng sang trọng, chương trình kết hợp đêm thi với dạ tiệc, ban nhạc sống và các tiết mục của Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng, Angel Gia Hân, Phan Tú Anh và Bào Ngư... MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm giữ vai trò dẫn dắt, kết nối các phần thi với chương trình nghệ thuật. Âm thanh, ánh sáng tối tân, kịch bản chặt chẽ, giàu tính giải trí cùng những ngôi sao quen thuộc với khán giả hải ngoại đã tạo dấu ấn cho lần chào sân đầu tiên của tập đoàn tại Mỹ.

Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng biểu diễn tại chung kết, tạo thêm không gian giao lưu văn hóa cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Kết quả chung cuộc Miss Business World 2026 Bảng A – Miss Business World 2026: Hoa hậu Anna Nga Vũ (SBD 212; Kansas City, Missouri); Á hậu 1 Trang Le Canavan (SBD 225; San Antonio, Texas); Á hậu 2 Tiffany Nghi La (SBD 323; Atlantic City, New Jersey); Á hậu 3 Mỹ Uyên (SBD 189; Sugar Land, Texas), kiêm Người đẹp Dạ hội (Best Evening Gown). Danh hiệu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái (Miss Humanity) Tuyết Nguyễn (SBD 366; Danville, Virginia) và Hoa hậu Trí tuệ (Miss Intelligence) Thảo Lê (SBD 177; Houston, Texas). Bảng B – Mrs Business World 2026: Hoa hậu Christine Chau (SBD 686; Boston, Massachusetts), kiêm Người đẹp yêu thích nhất (Best Popular Vote) và Người đẹp Thời trang (Best Fashion); Á hậu 1 Tiffany Le (SBD 188; Camarillo, California); Á hậu 2 Linh Tran (SBD 199; San Francisco, California); Á hậu 3 Cuc Dana Huynh (SBD 219; Hayward, California). Danh hiệu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái (Mrs Humanity) Helen Nguyen (SBD 120; Auburn, Washington), Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu (Mrs Global Ambassador) Hồng Hạnh Nguyễn (SBD 388; Cherry Hill, New Jersey) và Hoa hậu Toàn năng (Mrs All-Round Excellence) Hồng Phấn (SBD 522; San Diego, California). Các giải phụ khác: Người đẹp Thân thiện (Best Friendship) Mary – June Hla (SBD 155; Sacramento, California) và Người đẹp Khả ái (Best Photogenic) Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD 312; Santa Ana, California).

Top chung cuộc Miss Business World 2026 cùng nhà sáng lập Đặng Gia Bena; mùa giải đầu tiên có hai bảng thi và các danh hiệu chuyên đề.

Miss Business World 2026 khép lại mùa đầu tiên tại Mỹ, mở nhiệm kỳ cho những nữ doanh nhân được vinh danh. Do Hoa hậu Đặng Gia Bena sáng lập, sân chơi hướng tới kết nối nữ doanh nhân Việt tại Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc cùng khát vọng vươn lên của người Việt năm châu.