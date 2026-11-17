Tại đêm chung kết, cô nhận vương miện, sash, cúp và bằng chứng nhận từ nhà sáng lập Đặng Gia Bena, hoa hậu Jennifer Phạm và hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế Hoàng Thị Nụ.

Khoảnh khắc đăng quang củaHelen Nguyen.

Chia sẻ sau đăng quang, Helen Nguyen cho biết danh hiệu là niềm vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục theo đuổi các hoạt động vì cộng đồng. Cô dự định triển khai thêm những dự án thiện nguyện, hướng đến các hoàn cảnh cần được quan tâm và hỗ trợ.

Theo Helen Nguyen, cô mong muốn tận dụng những mối quan hệ được kết nối qua cuộc thi để mở rộng hoạt động nhân ái, vận động sự chung tay của các cá nhân và tổ chức có cùng mục tiêu. Với cô, danh hiệu không chỉ ghi nhận những đóng góp trước đây mà còn là động lực để tiếp tục biến các dự định cộng đồng thành hành động cụ thể.

Với nữ doanh nhân, công việc kinh doanh và hoạt động xã hội có thể bổ trợ cho nhau. Những kết nối trong quá trình làm việc tạo điều kiện để cô tìm hiểu các nhu cầu hỗ trợ, đồng thời vận động thêm nguồn lực cho những chương trình hướng đến cộng đồng.

Danh hiệu Mrs Humanity tại Miss Business World 2026 được Helen Nguyen kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng kết nối và triển khai các hoạt động này. Tuy nhiên, những đóng góp lâu dài vẫn cần được thể hiện qua các chương trình cụ thể và sự duy trì trong thời gian tới.

Tại cuộc thi, Helen Nguyen tham gia các phần trình diễn áo dài và trang phục dạ hội. Bên cạnh các nội dung trình diễn, danh hiệu Hoa hậu Nhân ái là kết quả gắn với định hướng hoạt động cộng đồng mà cô theo đuổi.

Ban giám khảo cuộc thi.

Chung kết Miss Business World 2026 quy tụ các nữ doanh nhân đến từ nhiều bang của Mỹ, tranh tài ở hai bảng A và B. Đây là mùa giải đầu tiên do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment tổ chức, dưới sự sáng lập của Hoa hậu Đặng Gia Bena.

Ban Giám khảo do Hoa hậu Jennifer Phạm làm Trưởng ban, Hoa hậu, CFO Bạch Mai giữ vai trò Phó Trưởng ban. Các thành viên gồm Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi cùng các Hoa hậu An Võ, Nguyễn Mỹ Linh, Hoàng Thị Nụ và Nguyễn Thị Hồng Lan.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng cùng một số nghệ sĩ khác. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình.