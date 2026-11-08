Mr Pips xin mức án 30 năm tù, mong được cho một 'đường lùi'

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 8/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” tiếp tục với phần tranh tụng.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại phiên tòa. Trong đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối hận, xin lỗi các bị hại và mong được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) lý giải về thái độ lạc quan tại phiên tòa

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cho biết tại phiên tòa trước đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án cao hơn mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo.

Shark Bình cho rằng, có thể luật sư và các bị hại không hài lòng khi thấy bị cáo vẫn giữ thái độ tương đối lạc quan, thậm chí có phần “tươi tắn” trong quá trình xét xử dù đang đối diện với án tù.

Lý giải về điều này, Nguyễn Hòa Bình cho biết bản thân đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến khi dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

Theo bị cáo, khi đã phải đối diện với án tù, việc giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan không chỉ giúp bản thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà còn có thể động viên những người cùng cảnh ngộ. Bị cáo cho biết mình ý thức được trách nhiệm hình sự trong vụ án này và đã chỉ đạo hoàn trả toàn bộ số tiền phí thu được từ Phó Đức Nam ngay từ giai đoạn điều tra.

Sau khi nghe bản luận tội và mức án từ 9-10 năm tù mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị, Bình nói bản thân bị cáo cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng về tương lai. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét, phân biệt rõ những mô hình đổi mới sáng tạo thực sự mang lại giá trị cho xã hội với các hành vi lợi dụng công nghệ vào mục đích xấu, qua đó đưa ra bản án phù hợp, vừa đủ sức răn đe, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cũng khẳng định mình không có mối quan hệ với Nam, không bàn bạc, thỏa thuận hay ăn chia lợi ích với Nam. Quá trình hoạt động, bị cáo luôn yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng, giải quyết các phản ánh, khiếu nại và ngăn chặn khi phát hiện số lượng đơn khiếu nại gia tăng. Trên cơ sở đó, Bình xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Mr Pips xin được đăng ký kết hôn trong Trại giam

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho biết bị cáo vô cùng hối hận về hành vi của mình, nhận thức rõ hậu quả của hành vi mà bị cáo đã gây ra và cố gắng trong khả năng sẽ bồi thường, khắc phục hết cho các bị hại.

Mr Pips mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được tuyên phạt mức án 30 năm tù, bởi theo bị cáo với mức án là đã đủ sức răn đe, xin cho bị cáo một con đường lùi để còn có thể quay về xã hội.

Bị cáo cho rằng mình sẽ bị kết án trong thời gian dài nên không biết còn ai yêu mình không, nếu có thì xin được đăng ký kết hôn trong Trại giam.

Bị cáo Phó Đức Tuấn (anh họ của Phó Đức Nam) bày tỏ sự hối hận về hành vi vi phạm của mình và xin Hội đồng xét xử đánh giá các tình tiết, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo để cho bị cáo mức án nhẹ nhàng nhất, dưới đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Bố mẹ của bị cáo Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu đều thừa nhận hành vi vi phạm, ăn năn hối cải, xin lỗi các bị hại về việc con mình đã gây ra…

Bị cáo Lê Thị Liễu tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử cho con trai được giám định tâm thần, bởi theo bị cáo, Phó Đức Nam mắc chứng rối loạn lưỡng cực ở mức độ rất nặng.

Bị cáo Liễu cũng xin Hội đồng xét xử xem xét cho bản thân được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc hai người mẹ già đều đã ngoài 90 tuổi, đồng thời lo cho con trai trong thời gian phải chấp hành án phạt tù dài hạn, hỗ trợ Nam tích cực khắc phục, bồi thường cho các bị hại.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu mỗi người từ 6-7 năm tù về tội "Rửa tiền".

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Bị cáo mong Tòa sớm xem xét, xử lý các tài sản đã bị kê biên, thu giữ để khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho các bị hại. Đồng thời, Lê Khắc Ngọ mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập xã hội.

Trong bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; từ 10-11 năm về tội. "Rửa tiền." Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) tại phiên xét xử ngày 4/11. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Shark Bình cảnh báo người trẻ về những rủi ro pháp lý

Là bị cáo cuối cùng trong tổng số 188 bị cáo được nói lời sau cùng, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) mở đầu bằng lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc tới các bị hại.

Bị cáo cảm ơn Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư, lực lượng công an, cán bộ trại giam và lực lượng bảo vệ phiên tòa đã làm việc vất vả trong suốt 2 tuần xét xử.

Bình cho biết bản thân nhận thức được bài học sâu sắc, đó là không phải việc gì pháp luật chưa cấm cũng đồng nghĩa với việc có thể tùy ý thực hiện.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần luôn thận trọng, chủ động nhận diện và cân nhắc những rủi ro pháp lý. Bởi chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ công sức gây dựng trong nhiều năm sụp đổ.

Đáng chú ý, từ chính bài học của bản thân, bị cáo gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào thị trường lao động. Theo đó, khi tìm kiếm việc làm, các bạn không chỉ quan tâm đến vị trí, mức lương hay cơ hội phát triển mà còn cần tìm hiểu kỹ lĩnh vực hoạt động, tính chất công việc và những hoạt động thực tế của doanh nghiệp mà mình dự định ứng tuyển.

Mỗi người cần có trách nhiệm với công việc mình tham gia, tránh vô tình bị cuốn vào những hoạt động vi phạm pháp luật.

Bị cáo cho rằng, bản án dành cho mình và Công ty Ngân Lượng có thể trở thành lời cảnh tỉnh chung đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, để các doanh nghiệp và người lao động ý thức rõ hơn về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động.

Sau những chia sẻ trên, Nguyễn Hòa Bình mong Tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt đối với mình. Đồng thời, bị cáo Bình gửi lời động viên tới các bị cáo khác trong vụ án, mong mọi người giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe trong thời gian cải tạo, bởi phía sau mỗi người vẫn còn gia đình đang chờ đợi.

Cũng trong phần nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án.

Đáng chú ý, trong vụ án này có nhiều gia đình mà cả vợ và chồng, thậm chí anh chị em ruột cùng bị đưa ra xét xử. Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, nhiều bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét nhân thân, hoàn cảnh và các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, sớm có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình, phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc con nhỏ và tái hòa nhập xã hội.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến, chiều 16/11, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.