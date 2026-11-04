Mr Pips xin lỗi bị hại, xin tòa cho bố hoặc mẹ bị cáo được ở ngoài

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Sau khi đại diện VKS phát biểu bản luận tội với các bị cáo, HĐXX cho bị cáo được tự bào chữa, luật sư trình bày bản bào chữa cho các bị cáo.

Giơ tay xin được phát biểu, bị cáo Phó Đức Nam nói, bị cáo không có ý kiến gì đối với bản luận tội cũng như mức án mà đại diện VKS đã đề nghị. Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo là tù chung thân.

Sau đó, bị cáo Nam quay sang gửi lời xin lỗi các bị hại có mặt tại phiên tòa. “Bị cáo xin lỗi các anh chị bị hại ở đây, một lần nữa gửi lời xin lỗi”, bị cáo Nam nói.

Quá trình được tự bào chữa, Mr Pips mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình khi cả bố và mẹ bị cáo đều bị đưa ra xét xử trong vụ án này. Theo lời trình bày của bị cáo Nam, gia đình bị cáo chỉ có 3 người, bố mẹ và bị cáo. Việc cả ba cùng vướng vòng lao lý khiến bị cáo cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành.

“Bị cáo xin lỗi bố mẹ vì đã vô tình lôi bố mẹ vào chuyện này”, bị cáo Nam nói và đề nghị HĐXX xem xét cho bố hoặc mẹ bị cáo được ở ngoài để có người chăm lo cho hai người bên trong.

Luật sư đề nghị cho Mr Pips được giám định tâm thần

Trình bày quan điểm bào chữa cho Phó Đức Nam, luật sư c đề nghị HĐXX xem xét cho thân chủ được khám, giám định sức khỏe tâm thần. Theo luật sư, đề nghị này không nhằm giúp bị cáo trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật hay nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại. Việc giám định nhằm xác định rõ những hành vi Nam thực hiện khi có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và những hành vi có thể chịu ảnh hưởng của bệnh lý để xem xét trách nhiệm hình sự phù hợp.

Theo luật sư, từ 2013 đến nay, bị cáo Nam thường xuyên phải điều trị bệnh lý tâm thần tại nhiều cơ sở chuyên khoa trong và ngoài nước. Việc điều trị được duy trì liên tục, theo sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tâm thần các bệnh viện từ địa phương đến Trung ương. Đây không phải là tình trạng bệnh phát sinh sau khi vụ án xảy ra mà là một quá trình bệnh lý kéo dài hơn mười ba năm nay, có hồ sơ điều trị xuyên suốt và được nhiều cơ sở y tế chuyên khoa xác nhận, là những dữ kiện y khoa khách quan tồn tại trước và trong quá trình tố tụng, cần được đánh giá đầy đủ khi xem xét vấn đề tình trạng tâm thần và năng lực trách nhiệm hình sự của bị cáo Nam.

Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét vấn đề này nhằm bảo đảm việc xác định trách nhiệm hình sự của Nam được chính xác, khách quan.

Bên cạnh đó, luật sư đề nghị xem xét những hành vi của Phó Đức Nam đã bị truy tố trong vụ án khác, nếu trùng với hành vi đang được xét xử thì phải xác định rõ để tránh việc một hành vi bị xử lý hai lần.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án, luật sư cho biết ngoài những tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Phó Đức Nam còn sở hữu một số tài sản từ trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư, bị cáo Nam đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản, bao gồm cả những tài sản có từ trước khi phạm tội, cho cơ quan chức năng để phục vụ việc khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng VKS chưa phân định rõ số lượng, giá trị và chủng loại tài sản mà bị cáo sở hữu hợp pháp trước khi phạm tội. Do vậy, luật sư đề nghị định giá đối với bất động sản, xe, đồng hồ và những tài sản chưa được định giá; xem xét định giá lại vàng khi có căn cứ và xác định giá trị quy đổi của ngoại tệ. Đồng thời, làm rõ quyền sở hữu và phần giá trị có thể xử lý để xác định tổng nguồn tài sản bảo đảm nghĩa vụ bồi thường tại thời điểm xét xử. Kết quả này cần được đánh giá cùng hành vi tự nguyện và kết quả khắc phục thực tế khi xem xét quyền lợi của bị hại và quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Ngoài ra, luật sư nhấn mạnh trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Phó Đức Nam đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đặc biệt, từ những lời khai của bị cáo Nam, cơ quan điều tra đã có thêm căn cứ mở rộng vụ án, xác định và làm rõ vai trò của nhiều cá nhân khác có liên quan. Theo luật sư, đây là tình tiết giảm nhẹ đáng kể, đề nghị HĐXX đánh giá đầy đủ khi xem xét, quyết định hình phạt đối với Phó Đức Nam./.