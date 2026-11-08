Mr Pips xin giảm án chung thân xuống 30 năm tù, Shark Bình nói về bài học pháp lý

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 8/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, HĐXX dành thời gian để các bị cáo được nói lời sau cùng.

Hội đồng xét xử.

Mr Pips xin được hưởng mức án 30 năm tù thay vì tù chung thân

Là người đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) gửi lời xin lỗi đến các bị hại trong vụ án. Bị cáo bày tỏ mong muốn việc xử lý tài sản được thực hiện nhanh chóng để sớm khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho các bị hại.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt Phó Đức Nam mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trước mức án Viện kiểm sát đề nghị, Phó Đức Nam mong HĐXX xem xét khoan hồng, tuyên mức hình phạt 30 năm tù thay vì tù chung thân để bị cáo còn cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Bị cáo tiếp tục đề cập đến tình trạng sức khỏe tâm thần của bản thân, mong HĐXX xem xét, tạo điều kiện để được điều trị bệnh trong quá trình chấp hành án. “Bị cáo xác định án tù rất dài, không biết còn có ai muốn yêu thương mình để kết hôn trong thời gian ở trại”, Phó Đức Nam nói trước tòa.

Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) gửi lời xin lỗi đến các bị hại, đồng thời bày tỏ mong muốn được khắc phục tối đa thiệt hại cho những người đã đầu tư tiền vào hệ thống các sàn giao dịch.

Trong phần luận tội và đề nghị mức hình phạt trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX xử phạt Lê Khắc Ngọ tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Đứng trước mức án được đề nghị tương tự Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho bị cáo có cơ hội sớm được trở về với xã hội, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.

Mẹ Mr Pips tiếp tục đề nghị xem xét tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai

Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ của Phó Đức Nam) đã trình bày trong khoảng 10 phút, trong đó tiếp tục đề cập đến tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai.

Bị cáo Liễu cho rằng, việc đánh giá tình trạng tâm thần của Nam chưa được thực hiện đầy đủ theo các tiêu chuẩn chuyên môn y khoa. Theo bị cáo, không thể chỉ căn cứ vào một buổi khám lâm sàng hoặc lời khai của một số người từng tiếp xúc với Nam để khẳng định con trai hoàn toàn bình thường.

Bị cáo Liễu dẫn một số tài liệu y khoa và cho rằng, tình trạng bệnh của Nam có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi.

Bị cáo cũng cho biết, gia đình đã gửi Tòa án và Viện kiểm sát nhiều đơn trình bày của hàng xóm, phụ huynh học sinh từng tiếp xúc với Nam từ nhiều năm trước. Theo bị cáo Liễu, những người này sẵn sàng có mặt tại phiên tòa để làm chứng về tình trạng sức khỏe của Nam.

Liên quan đến cáo buộc đối với bản thân, bị cáo Liễu khẳng định không có sự bàn bạc, tính toán hoặc lên kế hoạch từ trước để thực hiện hành vi phạm tội. Theo lời trình bày của bị cáo, những việc làm nhằm bảo vệ bản thân, con trai và tài sản của gia đình không xuất phát từ sự chuẩn bị hay thống nhất trước.

Bị cáo Liễu cho rằng vợ chồng mình có công việc và nguồn thu nhập ổn định, không sống bằng tiền từ hoạt động rửa tiền. Để chứng minh, bị cáo dẫn ra một số bất động sản của gia đình được hình thành từ các năm 1997, 1998, 2001 và 2007, khi Phó Đức Nam còn nhỏ hoặc đang đi học.

Bị cáo Phó Đức Nam trước bục khai báo.

Bị cáo khẳng định đây là những tài sản hợp pháp của gia đình, đồng thời cam kết vợ chồng sẽ sử dụng những tài sản này để tích cực hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đã không chấp nhận quan điểm bào chữa liên quan đến nguồn gốc tài sản của vợ chồng Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, đồng thời viện dẫn các tài liệu, lời khai về thu nhập và việc tham gia các giao dịch bất động sản bằng nguồn tiền của Phó Đức Nam.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Liễu cũng trình bày hoàn cảnh gia đình, cho biết hai vợ chồng đều mắc nhiều bệnh mạn tính, trong khi gia đình còn hai người mẹ gần 90 tuổi cần được chăm sóc, phụng dưỡng.

Từ hoàn cảnh trên, bị cáo tha thiết đề nghị HĐXX xem xét cho một trong hai vợ chồng được hưởng chính sách khoan hồng, có điều kiện ở ngoài chăm sóc mẹ già, quan tâm đến con trai và tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ án.

Trước khi khép lại phần trình bày, bị cáo Lê Thị Liễu thay mặt con trai gửi lời xin lỗi đến các bị hại, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con trai, để Nam có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trước bục khai báo.

Shark Bình: Không phải điều gì pháp luật chưa cấm cũng có thể làm

Là bị cáo cuối cùng trong tổng số 188 bị cáo nói lời sau cùng, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) mở đầu bằng lời xin lỗi và chia sẻ với các bị hại trong vụ án.

Shark Bình gửi lời cảm ơn đến HĐXX, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư, lực lượng Công an, cán bộ trại giam và lực lượng bảo vệ phiên tòa đã làm việc trong suốt hai tuần vừa qua. Bị cáo Bình cũng bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình, đồng nghiệp và những người thân thiết đã luôn động viên, trở thành điểm tựa tinh thần cho bị cáo trong giai đoạn khó khăn.

Đáng chú ý, từ những gì bản thân trải qua, bị cáo Bình cho biết đã rút ra bài học sâu sắc về việc tuân thủ pháp luật, nhất là trong hoạt động kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Theo bị cáo, không phải điều gì pháp luật chưa cấm thì cũng có thể làm. Đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, cá nhân cần đặc biệt thận trọng, chủ động nhận diện những rủi ro và khoảng trống pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

Shark Bình cho rằng chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến những thành quả, công sức xây dựng trong nhiều năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí sụp đổ. Từ bài học của bản thân, Shark Bình gửi lời nhắn nhủ đến những người trẻ đang chuẩn bị tham gia thị trường lao động.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo Shark Bình, khi tìm kiếm việc làm, người lao động cần tìm hiểu kỹ không chỉ vị trí tuyển dụng, mức lương, cơ hội phát triển mà cả lĩnh vực kinh doanh và hoạt động thực tế của doanh nghiệp nơi mình dự định làm việc. Đặc biệt, mỗi người cần biết và có trách nhiệm tìm hiểu những hoạt động mà doanh nghiệp đang thực hiện, tránh tham gia vào các công việc có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Bị cáo Bình cho rằng vụ án và hình phạt mà bị cáo cùng những người liên quan tại Công ty Ngân Lượng đang phải đối diện có thể trở thành lời cảnh tỉnh chung đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ.

Sau những chia sẻ nêu trên, bị cáo Bình mong HĐXX cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.

Bị cáo cũng bày tỏ mong muốn HĐXX và các cơ quan tiến hành tố tụng, trong điều kiện có thể, đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án. Theo bị cáo Bình, việc sớm được chấp hành án sẽ tạo điều kiện cho các bị cáo lao động, học tập, nghiên cứu, cải tạo bản thân, để sau khi trở về xã hội có thể tiếp tục làm việc, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo Bình gửi lời động viên đến các bị cáo khác trong vụ án, mong mọi người giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe trong thời gian chấp hành án, bởi phía sau mỗi người vẫn còn gia đình và những người thân yêu đang chờ đợi.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Nhiều bị cáo bật khóc, xin được hưởng khoan hồng

Đối với 184 bị cáo còn lại, khi được nói lời sau cùng, phần lớn bày tỏ sự ăn năn, hối hận, gửi lời xin lỗi đến các bị hại vì những thiệt hại đã gây ra. Nhiều bị cáo không kìm được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cha mẹ già yếu, con nhỏ và những người thân đang mong ngóng ngày mình được trở về.

Một số bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ thường xuyên đau ốm, con cái còn nhỏ tuổi. Có bị cáo nghẹn ngào khi nhắc đến người thân đã qua đời trong thời gian mình bị tạm giam.

Trước HĐXX, các bị cáo tha thiết mong được xem xét những tình tiết giảm nhẹ, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, để có cơ hội sớm trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm và làm lại cuộc đời.

Sau khi các bị cáo hoàn thành phần nói lời sau cùng, HĐXX quyết định nghị án kéo dài do tính chất phức tạp của vụ án.

Theo kế hoạch, HĐXX sẽ tuyên án vào 14h30’ ngày 16/11.