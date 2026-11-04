Mr Pips xin cho bố hoặc mẹ được ở ngoài

Ngày 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 85 bị cáo khác.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Trong phần tranh luận, đại diện VKS đã đề nghị Tòa xử phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Sau phần luận tội của đại diện VKS, bị cáo Phó Đức Nam đã xin được phát biểu. Đứng trước bục khai báo, Phó Đức Nam cho biết bản thân không có ý kiến gì đối với bản luận tội cũng như mức án mà đại diện VKS đã đề nghị.

Sau khi chấp nhận quan điểm luận tội của VKS, Nam quay sang gửi lời xin lỗi các bị hại có mặt tại phiên tòa. “Bị cáo xin lỗi các anh chị bị hại ở đây, một lần nữa gửi lời xin lỗi” - Nam nói.

Bị cáo mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình khi cả bố và mẹ đều bị đưa ra xét xử trong vụ án này. Nam trình bày, gia đình bị cáo ở Việt Nam chỉ có 3 người, gồm bản thân và bố mẹ. Việc cả ba cùng vướng vòng lao lý khiến Nam cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành.

“Bị cáo xin lỗi bố mẹ vì đã vô tình lôi bố mẹ vào chuyện này”- Mr Pips trình bày.

Sau đó, Mr Pips đề nghị HĐXX xem xét cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để có người chăm lo cho hai người còn lại. “Bị cáo xin HĐXX cho bố mẹ bị cáo có một người được ở bên ngoài để có thể lo cho hai người bên trong”, Nam nói.

Trình bày quan điểm bào chữa cho Phó Đức Nam, luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho thân chủ được khám, giám định sức khỏe tâm thần. Theo luật sư, đề nghị này không nhằm giúp bị cáo trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật hay nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại.

Việc giám định nhằm xác định rõ những hành vi Nam thực hiện khi có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và những hành vi có thể chịu ảnh hưởng của bệnh lý để xem xét trách nhiệm hình sự phù hợp.

Luật sư cho biết từ năm 2013 đến nay, Phó Đức Nam vẫn có những biểu hiện liên quan đến bệnh tâm thần. Tuy nhiên, chưa có cơ quan chuyên môn nào xác định cụ thể thời điểm bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo.

Một nội dung khác được luật sư đề cập là trách nhiệm của Phó Đức Nam đối với các khoản tiền chuyển vào ví điện tử Ngân Lượng.

Theo luật sư, cần xác định rõ người thực hiện từng giao dịch chuyển tiền để làm căn cứ xem xét trách nhiệm. Đối với những khoản tiền không phải do Nam yêu cầu chuyển, cần tiếp tục làm rõ, tránh quy kết toàn bộ trách nhiệm cho bị cáo.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án, luật sư cho biết Phó Đức Nam sở hữu một số tài sản từ trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hiện, số tài sản này chưa được phân định rõ.

Nam đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản, bao gồm cả những tài sản có từ trước khi phạm tội để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX làm rõ nội dung này để có cơ sở đánh giá đầy đủ việc tự nguyện khắc phục hậu quả, từ đó cân nhắc tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Phó Đức Nam.

Ngoài ra, luật sư trình bày các tình tiết như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác… và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.