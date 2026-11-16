Mr Pips và Mr Hunter nhận án tù chung thân

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips, bên phải)) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan đến đường dây đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Theo phán quyết của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Phó Đức Nam bị tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh, Nam phải chấp hành án tù chung thân.

Cùng giữ vai trò quan trọng trong đường dây, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đối với Ngọ cũng là tù chung thân.

Đây là 2 bị cáo được xác định giữ vai trò chủ chốt trong việc tổ chức, điều hành hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia và chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm xây dựng hệ thống gồm 36 sàn giao dịch, sử dụng 81 công ty và tổ chức hoạt động tại khoảng 40 văn phòng kinh doanh với hơn 1.700 nhân viên.

Các đối tượng tổ chức nhiều bộ phận, từ tiếp thị, tư vấn đầu tư đến chăm sóc khách hàng, nhằm tiếp cận và thuyết phục người dân mở tài khoản, chuyển tiền vào các sàn giao dịch.

Để tạo lòng tin, nhân viên thường giới thiệu về khả năng sinh lời cao, hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch ban đầu. Khi nhà đầu tư thua lỗ, họ tiếp tục bị thuyết phục nạp thêm tiền với hy vọng thu hồi vốn.

Tuy nhiên, theo cáo buộc, các giao dịch trên hệ thống website không được chuyển ra thị trường quốc tế mà thực chất diễn ra với chủ sàn. Bằng thủ đoạn này, đường dây đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng trăm bị hại.

Trong vụ án, Phó Đức Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hoạt động của hệ thống. Lê Khắc Ngọ tham gia quản lý, phát triển mạng lưới văn phòng và tổ chức hoạt động kinh doanh nhằm thu hút người đầu tư.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai bị cáo còn bị xét xử về hành vi rửa tiền thông qua việc sử dụng, chuyển đổi nguồn tiền có được từ hoạt động phạm tội.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, cũng bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền. Theo cáo buộc, hành vi của bị cáo liên quan đến dòng tiền gần 320 tỷ đồng được chuyển qua hệ thống thanh toán điện tử.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng mức án tổng hợp tù chung thân. Đối với Nguyễn Hòa Bình, cơ quan công tố đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù.

Trong quá trình xét xử, nhiều bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn này.