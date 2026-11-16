Mr Pips và Mr Hunter lĩnh án tù chung thân, 'Shark' Bình 10 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 16/11, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế do bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các đồng phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản cho các bị hại, đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Hội đồng xét xử tuyên phạt cùng mức án chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và “Rửa tiền”.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Phó Đức Nam bồi thường 822 tỷ đồng (tương đương 2/3 số tiền chiếm đoạt); Lê Khắc Ngọ bồi thường 510 tỷ đồng (tương đương 1/3 số tiền chiếm đoạt) cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền” vì giúp Phó Đức Nam luân chuyển nguồn tiền 320 tỷ đồng qua Ví Ngân Lượng. Hai bị cáo từng là nhân viên của “Shark” Bình cùng bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình).

Ba thành viên "tổ tư vấn" của Phó Đức Nam là Phạm Trường Sơn (cựu công an) bị tuyên phạt 6 năm tù, Nguyễn Bá Sơn (cựu luật sư) 7 năm tù và Nguyễn Thanh Phong (cựu công an, anh trai bạn gái Phó Đức Nam) 9 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Phong bị cáo buộc phạm thêm tội "Rửa tiền" do chung tiền mua đất với Phó Đức Nam nên bị tuyên thêm 5 năm tù, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi số tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, tổng cộng khoảng 297 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam và đồng phạm.

Đối với bất động sản, ôtô, vàng, ngoại tệ, hàng hiệu và các tài sản khác đã thu giữ của Nam, bạn gái và bố mẹ bị cáo, tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ để phục vụ thi hành án và điều tra giai đoạn hai.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của Nam, Ngọ và đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tinh thần và tài sản của các bị hại, làm xáo trộn cuộc sống, mất đi hạnh phúc và tương lai của nhiều gia đình.

Với nhóm bị cáo là nhân viên dưới quyền Nam và Ngọ, Hội đồng xét xử xác định, mỗi bị cáo là một mắt xích quan trọng, hành vi của người trước tạo tiền đề cho người sau phạm tội. Những người này tiếp nhận ý chí của cấp trên, cùng tham gia các công đoạn nhằm dụ nạn nhân vào vòng xoáy lừa đảo.

Về các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoại trừ hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) không thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại đều thành khẩn nhận tội, thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho một số bị cáo đang nuôi con nhỏ, có vợ, chồng hoặc anh em ruột cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án, có thành tích trong quá trình công tác hoặc người thân có công với cách mạng… nhằm bảo đảm hình phạt tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hoàn cảnh của từng bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ xây dựng hệ thống các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Đường dây sử dụng 81 công ty, vận hành 36 sàn giao dịch, khoảng 40 văn phòng kinh doanh với hơn 1.700 nhân viên.

Thông qua các thủ đoạn gian dối, nhóm bị cáo bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong đó, Phó Đức Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hoạt động của toàn bộ hệ thống. Lê Khắc Ngọ giữ vai trò cao thứ hai trong vụ án, cùng Phó Đức Nam thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Nguyễn Hòa Bình, bản án xác định, bị cáo này bị cáo có hành vi rửa tiền liên quan đến dòng tiền 320 tỷ đồng thông qua hệ thống thanh toán điện tử.