Mr Pips và Mr Hunter lĩnh án tù chung thân, Shark Bình 10 năm tù

Ngày 16/11, sau gần 3 tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo Nam phải chấp hành án tù chung thân.

Cùng bị xét xử về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Ngọ phải chấp hành án tù chung thân.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), các luật sư bào chữa và thân nhân của bị cáo Phó Đức Nam nhiều lần đề nghị HĐXX trả hồ sơ hoặc tự trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với bị cáo.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu đã thu thập, kết quả xác minh, điều tra, diễn biến quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng như tình trạng và thái độ khai báo của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy không có căn cứ để nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của Phó Đức Nam.

Ngoài ra, thực tế vụ án cho thấy Phó Đức Nam và bố của bị cáo đã đưa tiền cho một bị cáo khác nhằm chạy giám định tâm thần cho Nam. Do đó, HĐXX không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với bị cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định, đối với các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ năm 2019 đến tháng 9/2024, các bị cáo trong hệ thống của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã tư vấn, dụ dỗ, lôi kéo nhiều bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đến khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, qua rà soát, đối chiếu với kết quả điều tra, HĐXX xác định các bị cáo đã dụ dỗ, dẫn dắt 916 bị hại đầu tư tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng vào các sàn chứng khoán trong hệ thống của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Trong đó, các bị hại đã rút và nhận lại tổng số tiền hơn 163 tỷ đồng, số tiền bị chiếm đoạt là gần 1.560 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các bị hại; xâm phạm trật tự, an toàn quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của các bị hại, thất thoát tài sản của Nhà nước. Hành vi phạm tội còn gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, làm xáo trộn đời sống, phá vỡ hạnh phúc và tương lai của nhiều gia đình nạn nhân, gây bức xúc, mất bình yên trong dư luận xã hội.

Do đó, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội là cần thiết. Qua đó, nhằm trừng trị những cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, xã hội và nhân dân; đồng thời đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm trên không gian mạng nói riêng.

Đánh giá về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX cho biết, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức được sai lầm và đề nghị được xem xét nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

HĐXX đánh giá các bị cáo này đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn, hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Về việc khắc phục hậu quả, đến nay, đa số các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả. Một số bị cáo có tiền, vàng, bất động sản và tài sản bị thu giữ đã đề nghị được sử dụng những tài sản này để khắc phục hậu quả cho bản thân và các bị cáo khác.

Các bị cáo, dù mức độ khắc phục hậu quả nhiều hay ít, đều được HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Mức độ giảm nhẹ được đánh giá dựa trên số tiền đã khắc phục, nhân thân và các tình tiết khác của từng bị cáo.

Riêng bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị HĐXX tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Trước đó, Shark Bình bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 9-10 năm tù. Cáo buộc cho rằng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội, đang bị công an xác minh, điều tra.

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, hành vi rửa tiền của bị cáo Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm đã làm méo mó hoạt động tài chính.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói lời xin lỗi các nhà đầu tư, bày tỏ lòng biết ơn gia đình, đồng nghiệp đã luôn là điểm tựa trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Đặc biệt, Shark Bình còn nói lời động viên 187 bị cáo khác trong vụ án giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe khi đi cải tạo, vì đằng sau còn gia đình đang chờ đợi.

Hai cấp dưới của Shark Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm cùng bị tuyên phạt 36 tháng tù treo về tội Rửa tiền.