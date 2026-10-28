Mr Pips và Mr Hunter khai gì tại tòa?

Lấy danh nghĩa Mr Pips để tư vấn khách hàng

Chiều 28/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội thẩm vấn bị cáo Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) và bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”, SN 1990, ở Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Trong vụ án, Mr Pips là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.560 tỷ đồng qua hình thức sàn forex. Do đó, Mr Pips phải chịu trách nhiệm về toàn bộ 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt trên.

Trước tòa, Mr Pips khai, năm 2018, anh ta quen biết một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran và cả hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Sau đó, Mr Pips về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo; hệ thống các sàn giao dịch cổ phiếu đều do Uran triển khai.

Các website được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng mình đang tham gia thị trường hợp pháp dù các sàn không được cấp phép.

Để thu hút khách hàng, Mr Pips thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được Mr Pips sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư. Đến năm 2019, Mr Pips bắt đầu làm với Mr Hunter.

Phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm.

Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn giao dịch tại Việt Nam (kết quả điều tra là 36 sàn) và thành lập bao nhiêu công ty. Việc quản lý ở Hà Nội, Mr Pips giao cho Mr Hunter phụ trách. Còn tại TP Hồ Chí Minh, Mr Pips do Bùi Trung Đức (đã bị xét xử và bị tuyên phạt 18 năm tù tháng 9/2025) quản lý.

Khai tại tòa, cả Mr Pips và Mr Hunter đều cho rằng, Bùi Trung Đức và bộ phận chăm sóc khách hàng của Đức được hưởng lợi rất lớn ( 7% số tiền các bị hại nạp vào). Tuy nhiên, nhóm này lại không có mặt ở đây để cùng chịu trách nhiệm bồi thường.

Mr Pips khai, được hưởng lợi khoảng 500 tỷ đồng. Mr Hunter được hưởng lợi từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ toàn bộ chi phí (đã nhận 143 miếng vàng nặng tổng cộng 142kg). Còn thù lao của các nhân viên được trả bằng VNĐ, còn hai người nhận vàng hoặc USD.

Các nhà đầu tư (bị hại) đến tham dự phiên tòa.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao lại trả công bằng vàng?”. Mr Pips khai, đây là quy định của công ty nước ngoài nên bản thân chỉ lựa chọn theo. Do đó, Mr Pips đề nghị xem xét lại các cáo buộc rửa tiền qua mua vàng, USD vì mục đích nhận tiền, vàng chỉ là nhận lương. Đối với hành vi rửa tiền qua bất động sản thì Mr Pips không ý kiến gì.

Cũng theo lời khai của Mr Pips, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng thực hiện. Bị cáo sau khi lập kênh mạng xã hội, TikTok tên “Mr Pips” cũng do bộ phận marketing quản lý vận hành và lấy danh nghĩa Mr Pips để tư vấn khách hàng.

Nhằm thu hút khách hàng, nhóm này đăng hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên các kênh mạng được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

“Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8/2023 và ngay sau đó, bị cáo đã chuyển toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia, với khoảng 50-60 người để tiếp tục dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư. Các sàn giao dịch của bị cáo không dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bị cáo và các nhân viên có hành vi gian dối là khi dụ dỗ họ tham gia đầu tư, nhưng thực tế lại khiến họ thành “con bạc”, Mr Pips khai.

Sau khi Mr Pips khai báo, một nữ bị hại phát biểu và cho biết, chị có bằng chứng về việc các sàn nhóm Mr Pips lập nên đều là sàn ảo bị thao túng. Chị đã quay được clip không thực hiện bất kỳ thao tác gì, nhưng tài khoản tự kích hoạt lệnh và bị trừ tiền.

Sau khi quay được clip, chị mang đến văn phòng, buộc nhân viên của Mr Pips hướng dẫn lấy lại tiền. Nhân viên này chỉ cần vài thao tác là tiền hoàn lại. Do đó, chị khẳng định, bị hại hoàn toàn bị chi phối chứ không có chuyện đầu tư gì.

Tuy nhiên, bằng chứng này cũng mang lại rắc rối lớn cho chị, bởi sau đó, chị cùng nhiều bị hại cùng nhau đi đòi tiền và bị nhóm của Mr Pips và Mr Hunter cho người từ dụ dỗ đến đuổi đánh, khiến chị phải trốn ra nước ngoài.

Mr Hunter xin dùng 142kg vàng khắc phục hậu quả

Trong vụ án, Mr Hunter bị cáo buộc cùng Mr Pips cầm đầu đường dây lừa đảo cổ phiếu forex quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng. Trong đó, Mr Hunter bị Viện kiểm sát xác định phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo với số tiền gần 340 tỷ đồng.

Tại tòa, Mr Hunter khai, bị cáo quen Mr Pips từ năm 2017 khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực forex tại Hà Nội. Năm 2011, Mr Hunter đã tìm hiểu về chứng khoán. Còn chứng khoán phái sinh và forex Mr Hunter tìm hiểu từ năm 2012 và có chứng chỉ về đầu tư chứng khoán.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

“Tháng 4/2019, bị cáo được Mr Pips tuyển dụng vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về sàn forex theo hình thức trực tuyến. Toàn bộ kịch bản chia sẻ do bộ phận marketing của công ty chuẩn bị và cung cấp. Khi đó, bị cáo biết forex không được cấp phép tại Việt Nam, nhưng vẫn chia sẻ vì nghĩ rằng mình chỉ nói về lợi ích của sàn giao dịch này”, Mr Hunter khai.

Mr Hunter cho rằng, vai trò của Bùi Trung Đức (đã bị xét xử và bị tuyên 18 năm tù trong phiên tòa diễn ra tháng 9/2025) và nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng dưới quyền Đức đang bị bỏ qua.

Theo Mr Hunter, nhân viên bán hàng tiếp xúc với các bị hại sẽ mời họ tham gia đầu tư trái phiếu và chỉ chịu trách nhiệm về lần nạp tiền đầu tiên. Sau khi bị hại nạp tiền, thông tin của họ được chuyển cho nhóm chăm sóc khách hàng và từ đây, số tiền thu được sẽ nhiều so với lần nạp đầu tiên.

Hình ảnh các bị cáo được xét xử trực tuyến tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Khi bị chủ tọa chất vấn về thời điểm đường dây lừa đảo bị phát hiện, Mr Hunter khai, khoảng cuối năm 2024, bị cáo cùng Mr Pips sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex GKX thì nghe tin văn phòng ở Việt Nam bị khám xét và Bùi Trung Đức bị tạm giữ.

“Sau đó, bị cáo không về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Văn phòng này cũng được Mr Pips giao quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi các văn phòng ở Việt Nam lần lượt bị phát hiện”, Mr Hunter khai.

Về biệt danh “Mr Hunter”, Ngọ khai là do Mr Pips yêu cầu bị cáo phải hoạt động trên mạng xã hội, tạo dựng hình ảnh. Do vậy, bộ phận marketing nghĩ ra tên Mr Hunter cho Ngọ dùng, nhưng bị cáo khẳng định, các kênh TikTok, Facebook đều do bộ phận này quản lý, xây dựng, chứ bị cáo không trực tiếp đăng clip hay định hướng nội dung.

Tại phiên tòa, Mr Hunter xin được xem xét về 143 miếng vàng nặng 142kg của mình bị thu giữ. Số vàng này là hoa hồng bị cáo nhận được khi vận hành đường dây lừa đảo, do một nhân viên tên Phương Anh (đang bị truy nã) đưa đến nhà.

Bị cáo cũng mong muốn dùng toàn bộ số vàng nói trên quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả cho bản thân mình cũng như cho nhóm bị cáo là nhân viên hành chính, IT, Sale, nếu còn thừa xin nộp xung công quỹ Nhà nước.

Chủ tọa hỏi Mr Hunter: “Vậy bị cáo cho rằng số tài sản này có đủ để khắc phục hậu quả không?”. Mr Hunter đề nghị giám định lại giá trị số vàng bởi hiện nay, số vàng này có giá khoảng 600 tỷ đồng, sẽ cao hơn so với thời điểm giám định trước đây vào cuối năm 2024.