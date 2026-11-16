Mr Pips và Mr Hunter cùng lĩnh án chung thân trong vụ lừa đảo nghìn tỷ

Chiều 16/11, sau hơn 3 tuần làm việc, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi và hành vi rửa tiền hàng trăm tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, đây là vụ án điển hình của tội phạm có tổ chức hoạt động theo hệ thống chặt chẽ. Từ năm 2017, Phó Đức Nam câu kết với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) lập 36 trang web giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế (liên kết ứng dụng MT4, MT5 nhưng không đối ứng ra thị trường thế giới). Đến năm 2019, Lê Khắc Ngọ tham gia bàn bạc với Nam để mở rộng quy mô hệ thống trên toàn quốc.

Toàn cảnh phiên toà. Ảnh Phùng Anh/Nguồn VTV

Nhóm bị cáo lập hàng loạt công ty "ma", thuê văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương và mở 66 tài khoản ngân hàng, trung gian thanh toán để nhận tiền của khách hàng. Thực chất, nhà đầu tư tham gia là đánh trực tiếp với chủ sàn và bị thao túng thắng thua. Các đối tượng còn lợi dụng tâm lý sợ mất tiền để dụ dỗ nạn nhân tiếp tục nạp thêm vốn, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, tổn hại sức khỏe và hạnh phúc.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, hai đối tượng cầm đầu đã dùng tiền lừa đảo để mua sắm, tích lũy khối tài sản khổng lồ: Nam mua 32 bất động sản và hơn 141 tỷ đồng vàng miếng; Ngọ mua 4 bất động sản cùng 142kg vàng miếng. Quá trình điều tra và xét xử cũng xác định nhiều bị cáo khác tham gia rửa tiền, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, chủ Công ty Ngân Lượng) cùng bố mẹ đẻ của Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu.

Án chung thân cho hai "trùm" cầm đầu và tiếp tục kê biên tài sản

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền tài sản của công dân nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Ngoại trừ bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu công an) và Ngô Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter), hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực khắc phục hậu quả.

Xét vai trò chủ mưu, cầm đầu, tòa xác định Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm trong 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng; Lê Khắc Ngọ là đồng phạm tích cực, trực tiếp quản lý 20 văn phòng kinh doanh, chịu trách nhiệm trong 287 vụ với số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt cả Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Nam phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng (thấp hơn mức gần 1.200 tỷ đồng do VKS đề nghị) và bị cáo Ngọ phải bồi thường hơn 500 tỷ đồng (cao hơn mức hơn 335 tỷ đồng do VKS đề nghị).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng, bị phạt 10 năm tù về tội "Rửa tiền". Hai nhân viên của ông Bình bị phạt án tù treo về cùng tội danh. Trong vụ án, Shark Bình và sàn trung gian thanh toán của Công ty Ngân Lượng bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền hơn 318 tỉ đồng.

Để đảm bảo thi hành án và phục vụ công tác khắc phục hậu quả cho giai đoạn 2 của vụ án, HĐXX quyết định tiếp tục phong tỏa, kê biên nhiều bất động sản, tiền, vàng, xe sang cùng túi xách, đồng hồ hàng hiệu của các bị cáo.

Về việc khắc phục hậu quả, đến nay, đa số các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả.

Các bị cáo, dù mức độ khắc phục hậu quả nhiều hay ít, đều được HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Mức độ giảm nhẹ được đánh giá dựa trên số tiền đã khắc phục, nhân thân và các tình tiết khác của từng bị cáo.

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