Mr Pips và Mr Hunter cùng lĩnh án chung thân, Shark Bình bị phạt 10 năm tù

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phó Đức Nam (Mr Pips) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, Nam lĩnh án chung thân.

Cảnh sát dẫn giải Phó Đức Nam đến nghe tuyên án chiều 16/11.

Cùng phạm hai tội danh trên, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) bị phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, Ngọ lĩnh án chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc Phó Đức Nam bồi thường cho các bị hại tổng cộng 822 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ bồi thường 510 tỷ đồng. Nhóm đồng phạm của Nam và Ngọ bồi thường phần còn lại cho các bị hại là 297 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) bị phạt 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đến sức khỏe và tinh thần của các bị hại, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của các bị hại, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Đồng thời, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, làm xáo trộn đời sống, phá vỡ hạnh phúc và tương lai của gia đình nhiều nạn nhân, gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.

Do đó, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo ở từng tội danh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết.

Theo cơ quan tố tụng, năm 2017, Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và bàn bạc, thống nhất với đối tượng này tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 - những ứng dụng được sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web có tên và giao diện bằng tiếng Anh giống tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, thực chất là những trang web được lập trình sẵn, không kết nối và không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường thế giới.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ đến tòa án chiều 16/11.

Các bị cáo khai nhận, khách hàng đầu tư trên các trang web đó trên thực tế là giao dịch với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua lỗ, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Khi mới chơi, nhà đầu tư được cho thắng rồi dễ dàng rút tiền để tạo cảm giác tin tưởng. Sau thời gian khách nạp số tiền lớn, họ bị dẫn dụ vào những lệnh giao dịch bất lợi, sử dụng đòn bẩy cao hoặc bị can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Quá trình xét xử, Phó Đức Nam thừa nhận bản chất hoạt động của hệ thống là khách hàng không thể thắng, còn nhân viên được giao nhiệm vụ tìm mọi cách biến họ thành những "con bạc". Trong nhiều năm, Nam và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 900 bị hại với tổng số tiền khoảng 1.560 tỷ đồng

Từ khoản tiền này, Phó Đức Nam bỏ ra hơn 561 tỷ đồng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa dòng tiền. Để che giấu tài sản, Nam giao cho bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) quản lý khoảng 44 tỷ đồng và 1,7 triệu USD.

Trong một tuần xét hỏi, phiên tòa ghi nhận nhiều lời khai bất ngờ của Phó Đức Nam và các bị cáo. Trong đó, Nam cho rằng anh ta có nhiều "biểu hiện bất thường" từ khi còn du học ở Singapore và được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Sau này, Nam phải về Việt Nam để điều trị.

Các bị cáo và bị hại, người liên quan có 15 ngày để kháng án.

Cũng trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình bị xét xử về tội Rửa tiền. Trong phần xét hỏi, bị cáo Bình khai không quen biết Phó Đức Nam cho đến năm 2024, khi cơ quan chức năng thông tin về vụ án Mr Pips.

Về cáo buộc tiếp tay cho Phó Đức Nam rửa tiền 320 tỷ đồng qua ví điện tử Ngân Lượng, Shark Bình khai đã giao Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách riêng công ty của Phó Đức Nam vì Nam có giao dịch lớn, song hai bên hoàn toàn làm việc online.

Quá trình hoạt động, Ngân Lượng nhận được nhiều khiếu nại về sàn giao dịch của Mr Pips, sau đó Tâm mới gặp trực tiếp Phó Đức Nam để giải quyết. Shark Bình thừa nhận trách nhiệm và xác định sẵn sàng chấp nhận hình phạt.