Mr Pips và Mr Hunter bị đề nghị tù chung thân

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Đại diện VKS phát biểu bản luận tội với các bị cáo.

Trình bày trước HĐXX, VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội danh là tù chung thân.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ cũng bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội danh là tù chung thân.

Về dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc Mr Pips và Mr Hunter phải bồi thường cho 904 bị hại tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nam phải bồi thường hơn 1.196 tỷ đồng, bị cáo Ngọ phải bồi thường 335 tỷ đồng.

Theo đánh giá của VKSND, vụ án Mr Pips và đồng phạm lừa đảo là điển hình của tội phạm có tổ chức. Hành vi của các bị cáo khiến nhiều bị hại lâm vào cảnh nhà cửa tan nát, hôn nhân đổ vỡ, có người còn tìm cách quyên sinh để giải thoát. Do đó cần phải xử lý nghiêm với các bị cáo.

Cũng theo lời kiểm sát viên, trong mỗi công đoạn, mỗi bị cáo phạm tội khác nhau nên phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo.

Trong vụ án này, VKS xác định bị cáo Nam là chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, nhiều nhất. Bị cáo Ngọ có vai trò đứng sau Nam, hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Nam nói đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra và của VKS. Bị cáo đề nghị làm rõ trong số 36 sàn như cáo buộc, sàn nào không phải của bị cáo, đồng thời đề nghị xem xét lại quy buộc rửa tiền ở việc mua vàng và USD. Bởi theo lời bị cáo Nam, bị cáo nhận lương bằng vàng, cất ở nhà.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa. Ảnh: H.N

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng hơn 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Tổng số tiền bị quy kết rửa tiền là hơn 561 tỷ đồng./.