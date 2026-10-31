Mr Pips trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng

Quá nhiều tài sản, thuê mợ về quản lý cho yên tâm

Cuối ngày 30/10, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ của Mr Pips) cùng với Mr Pips trả các câu hỏi của HĐXX, Viện Kiểm sát và nhóm luật sư tham gia bào chữa.

Bị cáo Thủy khai, được Mr Pips mời về làm kế toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest với mức lương 70 triệu đồng/tháng. Hơn 2 năm làm việc cho 2 công ty, Thủy nhiều lần thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản theo sự ủy quyền của Phó Đức Nam.

Về nguồn tiền dùng để mua bất động sản, bị cáo Thủy nói không hiểu vì sao các công ty của Nam có số tiền lớn để thực hiện những giao dịch như vậy.

Bà hoàn toàn không biết công ty sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp. Sau khi Nam bị bắt và báo chí đăng mới nắm được tình hình.

Trong khi đó, trả lời luật sư, Mr Pips cho hay mời mợ Thủy về làm vì thấy bà có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, thời điểm đó kế toán của công ty nghỉ việc để sinh con nên rất cần người mới làm thay.

Nam cũng trả lời, do có nhiều tiền, tài sản lớn, muốn tuyển người thân làm kế toán để yên tâm trong việc quản lý.

Bị cáo trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng, giao công việc chính là thực hiện kê khai thuế cho các công ty theo quy định pháp luật. Khi phát sinh nhu cầu mua bán bất động sản, Nam sẽ ủy quyền cho mợ đứng ra thực hiện giao dịch và hoàn tất các thủ tục kê khai liên quan.

Về việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest, bị cáo Nam cho biết mục đích là thực hiện các hoạt động mua bán, cho thuê bất động sản để sinh lời.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam cũng khai những chiếc ô tô hạng sang mình mua cũng có thể được sử dụng vào hoạt động cho thuê nhằm tạo thêm nguồn thu.

Khi luật sư đặt câu hỏi về việc ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Thị Thủy thực hiện giao dịch một căn hộ tại TP HCM, Phó Đức Nam khai bản thân không nắm được giao dịch này vào thời điểm phát sinh. Theo lời của Nam, anh ta có quá nhiều tài sản nên không thể nhớ hết chuyện mua bán, chỉ đến khi bị bắt bị cáo mới biết đến giao dịch nói trên.

Bị cáo Phó Đức Nam cùng đồng phạm được dẫn giải rời phòng xét xử.

Giúp cháu rửa tiền và trốn thuế

Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Thị Thủy được Nam thuê quản lý các công ty, trực tiếp ký hợp đồng mua bán, đứng tên sở hữu bất động sản giúp Nam. Bị cáo này và Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Nam) sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, số tiền này có nguồn gốc do Nam phạm tội mà có. Hành vi của Nguyễn Thị Thủy phạm tội “Rửa tiền” quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thủy còn trực tiếp quản lý Công ty South Wealth, thực hiện hành vi kê khai giá giao dịch căn hộ T2 - B28.04 Masteri Thảo Điền, phường An Khánh, TP HCM thấp hơn giá trị giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, giảm số thuế giá trị gia tăng bán ra, tăng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thị Thủy vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Tổng số tiền trốn thuế là hơn 284 triệu đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 100 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 183 triệu đồng). Hành vi của Nguyễn Thị Thủy phạm tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.