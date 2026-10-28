Mr Pips thừa nhận các sàn giao dịch của công ty đều là lừa đảo

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước tòa. (Ảnh: M.H)

Hệ thống tự kích hoạt lệnh “ma” để rút tiền khách hàng

Tại phiên tòa, một bị hại đã phản bác lời khai của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Mr Pips (Phó Đức Nam) và khẳng định tất cả sàn trong hệ thống của Mr Pips đều là lừa đảo. Bị hại này đã đầu tư trong 2 năm, mất trắng 138.000USD (khoảng 3,1 tỷ đồng). Thấy nghi ngờ, chị đã quay lại video làm chứng cứ về việc tài khoản tự kích hoạt lệnh mua bán làm cháy tài khoản của các chủ đầu tư.

Đem video bằng chứng lên công ty tố cáo, chị được nhân viên kỹ thuật của Mr Pips can thiệp, đặt lại lệnh trên hệ thống. Từ đó số tiền trong tài khoản của chị được quay trở lại một phần. Chị đã rút được 2,7 tỷ đồng và tiếp tục tố giác khắp nơi để nhà đầu tư khác cảnh giác.

Sau đó, chị cùng các bị hại đến chi nhánh công ty ở Hà Nội để đòi tiền thì bị nhân viên bảo an đánh. Chưa dừng lại, Ngọ còn cho 20 côn đồ tìm đến tận nhà chị để dằn mặt vì đã tố cáo. Song rất may, hôm đó chị đi nước ngoài.

Theo lời khai của Mr Hunter tại tòa sáng nay, không có chuyện khách hàng không rút được tiền không vì hệ thống tự động, khách hàng rút bất kỳ thời gian nào.

Theo cáo trạng, để bọc lót cho nhau, Mr Pips cho thành lập 7 bộ phận với các cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ đặc thù. Trong đó, bộ phận an ninh-pháp chế hoạt động tại miền bắc và nam, có nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng.

Mỗi văn phòng làm việc có một nhân viên bảo vệ ngồi túc trực để phát hiện người lạ mặt, không cho lên văn phòng. Nhân viên an ninh thì dằn mặt các nhân viên mới đến làm và nhân viên khi nghỉ việc để không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty; không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.

Đánh vào lòng tham, biến nhà đầu tư thành các con bạc

Khai trước bục sáng nay, Phó Đức Nam nói, từ năm 2016, Nam chỉ là phiên dịch cho sàn chứng khoán. Năm 2018, Phó Đức Nam quen biết người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo. Hệ thống sàn với cơ cấu tổ chức, vận hành đều do Uran triển khai, chỉ đạo.

﻿Các bị cáo tại điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội. (Ảnh: MH)

Theo cáo trạng, các website được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng mình đang tham gia thị trường hợp pháp dù các sàn không được cấp phép.

Tại tòa, Nam khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn tại Việt Nam vì việc quản lý sàn ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ và tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bùi Trung Đức quản lý. Nam khai cũng chỉ đạo nhân viên thành lập trên dưới 10 công ty chỉ để tuyển dụng nhân sự, bản thân không đứng tên hay đảm nhiệm vị trí nào để tránh bị khách hàng cáo kiện phát hiện. Các công ty hầu hết không treo biển tên.

Cũng theo lời khai của ông trùm "cỗ máy lừa đảo", theo quy định của “tổng văn phòng” tại Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên chủ chốt là Nam, Ngọ và Trung được chuyển trả hoa hồng bằng vàng hoặc USD (các quản lý nhân viên đều trả bằng VNĐ). Do đó bị cáo này đề nghị xem xét lại các cáo buộc rửa tiền qua mua vàng, USD vì mục đích nhận tiền vàng, chỉ là lương và về cất giữ tại nhà.

Mức tiền mà những người này được trả là 3-5% lợi nhuận. Tuy không nhớ số tiền được hưởng lợi nhưng theo cơ quan điều tra, tổng số tiền Nam nhận hơn 500 tỷ đồng.

Tại tòa, Nam đề nghị xem xét lại số bị hại vì trong quá trình vận hành sàn có những khách hàng tự chơi sau khi nhân viên của Nam chạy quảng cáo giới thiệu về sàn. Những khách hàng này không hề phát sinh tin nhắn, hỗ trợ giao dịch nạp tiền với nhân viên của Nam.

Nam khai, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khách hàng thực hiện. Các nhân viên này gian dối hứa hẹn lãi suất cao để đánh vào lòng tham của khách hàng. Các bị cáo đã biến người bị hại thành những con bạc vì không ai biết cách chơi để thắng trên các sàn do Nam và đồng phạm lập ra. Thủ đoạn của Nam là đưa các nhân viên không có kinh nghiệm để dồn ép khách hàng vì tính chất của sàn giao dịch này là không để khả năng thắng cho các nhà đầu tư cá nhân.

Bản thân sau khi lập kênh mạng xã hội, tiktok tên “Mr Pips” cũng do bộ phận Marketing quản lý vận hành và lấy danh nghĩa của Nam để tư vấn khách hàng.

Trong vụ án này, các bị cáo là quản lý vùng cho Phó Đức Nam khai nhận đều được hưởng số tiền hoa hồng rất lớn sau khi dụ dỗ, “ép” khách hàng đầu tư càng nhiều càng tốt. Mức hoa hồng thường từ 1-1,4% tổng số tiền của văn phòng nên số tiền thưởng cho các quản lý vùng thường từ 10 tỷ đồng trở lên.

Chính mối lợi khủng đó mà nhiều người từng trực tiếp thấy sự lừa đảo của các sàn giao dịch vẫn tiếp tục làm việc tích cực mang tiền về cho Phó Đức Nam, Lê Huy Ngọ và Bùi Đức Trung.