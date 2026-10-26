Mr Pips, Shark Bình và 186 bị cáo hầu toà trong vụ lừa đảo nghìn tỷ

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày, kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa gồm kiểm sát viên Nguyễn Hương Giang và Đào Việt Dũng.

Shark Bình được dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: Công Phương

Để chuẩn bị cho phiên xử, Tòa án đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm là tại phòng xử chính trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (có 51 bị cáo), điểm cầu Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (nơi các bị hại và người liên quan dự) và điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 1 của Công an thành phố Hà Nội (các bị cáo bị giam tại đây).

Trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam. Các bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) được đưa tới phiên toà. Ảnh: Công Phương

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shank Bình, sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo khác bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (sinh năm 1985, cháu họ Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 177 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 7h30, các bị cáo được đưa tới phiên toà. Ảnh: Công Phương

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau quá trình bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh.

Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

An ninh phiên toà được thắt chặt, các luật sư vào phiên toà đều phải gửi lại điện thoại và kiểm tra an ninh. Ảnh: Công Phương

Để che giấu hành vi phạm tội, Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập tới 81 doanh nghiệp, trong đó sử dụng nhiều công ty để tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, thuê máy chủ, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán phục vụ việc nhận tiền của người bị hại. Đường dây còn thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương làm nơi tổ chức hoạt động.

Cơ quan tố tụng xác định, chỉ trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9-2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại khoảng 1.568 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Hoà Bình vào phòng xử án.Video: K.O

Trong vụ án này, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công ty Ngân lượng của Shark Bình được xác định đã rửa tiền cho Mr Pips. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022, hơn 230 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.