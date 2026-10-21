Mr Pips, Shark Bình sắp hầu tòa: Phiên xử kéo dài 15 ngày với hơn 200 luật sư, 3 điểm cầu

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: T.A/Dân trí

Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa cùng hàng trăm bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và nhân chứng, tòa án quyết định tổ chức phiên xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu.

Theo đó, điểm cầu trung tâm được bố trí tại phòng xét xử lớn của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, với sự tham gia của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa.

Điểm cầu thứ hai đặt tại hội trường Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, dành cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điểm cầu còn lại đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1, Công an TP. Hà Nội - nơi có phần lớn bị cáo đang bị tạm giam.

Trong tổng số 188 bị cáo, Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) là những cái tên được chú ý. Nam và Ngọ bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng bị xét xử về tội rửa tiền trong vụ án này.

Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trước khi bị bắt. Ảnh: Trần Thúy/Dân trí

Ngoài ra, vợ của bị cáo Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu cùng 184 bị cáo khác bị xét xử về 1 hoặc nhiều tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). 2 người bị cáo buộc bàn bạc xây dựng, vận hành các trang web kết nối với ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web được thiết kế với giao diện giống những sàn giao dịch quốc tế, tạo điều kiện để nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, các trang web này không có tính năng kết nối giao dịch đối ứng với thị trường thế giới. Hoạt động đầu tư thực chất diễn ra giữa khách hàng và chủ sàn, với cơ chế được lập trình để chủ sàn hưởng lợi khi khách hàng thua lỗ.

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”; đồng thời xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ việc, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Việc xét xử dự kiến tổ chức trong 15 ngày nhằm giải quyết khối lượng công việc lớn, làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo theo quy định pháp luật.