Mr Pips, Shark Bình cùng hơn 180 đồng phạm hầu tòa vụ lừa đảo, rửa tiền

Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) là 2 bị cáo giữ vai trò chủ mưu, đứng đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ từ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, bị xét xử vì tiếp tay cho Phó Đức Nam rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình cùng 2 nhân viên cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Ngoài 3 bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình, còn 185 bị cáo khác cùng bị xét xử trong vụ án về một trong những tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Trốn thuế" hoặc "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Với tổng 188 bị cáo cùng hàng trăm luật sư, người liên quan và bị hại trong 920 vụ lừa đảo được triệu tập, TAND Hà Nội tổ chức phiên xử online kết hợp trực tiếp tại 3 điểm gồm 2 hội trường tại TAND Hà Nội và một điểm cầu tại trại tạm giam.

Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, bàn bạc và học thành lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế song bản chất lừa đảo.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành. Năm 2019, Nam bàn bạc với Mr Hunter và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án, Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter phải chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Để rửa tiền chiếm đoạt được, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Mức phí giao dịch nhóm Shark Bình thu của sàn là 2,5% cho giao dịch nạp; 1% tiền rút cộng với 1.000 đồng/1 lần rút.

Ngày 15/6/2020-23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex, do đó Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng. Shark Bình biết sai nhưng vẫn làm vì lợi nhuận.

An ninh được thắt chặt tại phiên tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình và hơn 180 đồng phạm. Phiên tòa kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Chủ tọa là Thẩm phán Trần Nam Hà.