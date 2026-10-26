Mr Pips, Shark Bình cùng 187 đồng phạm hầu tòa trong vụ án lừa đảo, rửa tiền

Hơn 200 luật sư tham gia bào chữa

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TPHCM), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên) và Ngô Thị Thêu (vợ Ngọ), cùng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng), cùng hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Ngoài ra, Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu (bố mẹ của Mr Pips), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Mr Pips) và Phó Đức Tuấn (cháu họ của Mr Pips) bị đưa ra xét xử về các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Do số lượng người tham gia tố tụng đông, phiên tòa được tổ chức tại 3 điểm cầu, trong đó 2 điểm cầu đặt tại trụ sở TAND TP Hà Nội và một điểm cầu tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội. Phiên xử dự kiến kéo dài 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà điều hành, với sự tham gia bào chữa của hơn 200 luật sư.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam

Sàn giao dịch ảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Theo cáo trạng, đường dây lừa đảo bắt đầu hình thành từ năm 2018, khi Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người bàn bạc việc tạo lập, quản lý và điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Các trang web này được lập trình sẵn nhưng không có chức năng kết nối, đối ứng giao dịch với thị trường thế giới. Vì vậy, theo cơ quan tố tụng, nhà đầu tư thực chất giao dịch với chính chủ sàn; khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó trở thành khoản thu của những người vận hành hệ thống.

Sau thời gian sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng và tuyển nhân viên để xây dựng, điều hành hệ thống. Năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức nhằm mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống được tổ chức dưới danh nghĩa các doanh nghiệp, trang mạng hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị qua điện thoại, tư vấn bán hàng, môi giới chứng khoán và ngoại hối. Theo cáo trạng, đây là vỏ bọc để tiếp cận, lôi kéo khách hàng nạp tiền đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan truy tố xác định Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Lê Khắc Ngọ bị xác định liên quan đến 287 vụ, với số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỉ đồng.

Shark Bình bị cáo buộc rửa hơn 318 tỷ đồng

Theo cáo trạng, để luân chuyển số tiền chiếm đoạt từ nhà đầu tư, nhóm của Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ mở ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Mức phí giao dịch mà nhóm Shark Bình thu từ các sàn được xác định là 2,5% đối với tiền nạp và 1% số tiền rút, cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi lần rút tiền.

Đáng chú ý, theo cáo trạng, từ tháng 6.2020, Công ty Ngân Lượng nhận được văn bản của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào sàn ngoại hối liên quan đến Phó Đức Nam.

Tuy nhiên, cơ quan truy tố cáo buộc Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với phía sàn ngoại hối, yêu cầu cung cấp thông tin về một ví khác, không phải ví thực tế của sàn, cùng dữ liệu giao dịch rút tiền có số liệu phù hợp. Sau đó, Bình duyệt văn bản phúc đáp gửi cơ quan công an trên cơ sở các thông tin đã được cung cấp.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15.6.2020 đến 23.9.2022, có 232 người bị hại chuyển tổng cộng hơn 318,9 tỉ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Dòng tiền này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng, rồi chuyển vào các sàn ngoại hối.

Từ những tài liệu trên, Shark Bình bị cáo buộc tham gia rửa số tiền hơn 318,9 tỉ đồng. Theo nội dung truy tố, bị cáo biết những sai phạm liên quan nhưng vẫn thực hiện vì lợi ích kinh tế.

Tổ cố vấn bị cáo buộc giúp đường dây đối phó cơ quan chức năng

Một nội dung đáng chú ý khác trong vụ án là vai trò của nhóm cố vấn được cho là đã hỗ trợ Mr Pips xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành đường dây.

Theo cáo trạng, nhóm này gồm Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn (đều là cựu cán bộ công an) và luật sư Nguyễn Bá Sơn.

Sau khi nghe Mr Pips phản ánh việc nhân viên bị khách hàng khiếu kiện, nhóm thống nhất lập “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”.

Cơ quan truy tố cáo buộc luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp với Mr Pips xây dựng quy tắc ứng xử nội bộ, lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền nhằm hạn chế nguy cơ bị khiếu kiện, tố cáo.

Theo kịch bản được nêu trong cáo trạng, khi khách hàng thua lỗ, bộ phận kỹ thuật can thiệp vào tài khoản để khiến tài khoản bị “cháy” hoặc mất hết tiền. Sau đó, nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng giải thích nguyên nhân là do biến động thị trường hoặc khách hàng tự đặt lệnh sai.

Khi có nhân viên bị cơ quan công an triệu tập, Mr Pips được cho là gửi thông tin vụ việc lên nhóm Telegram có tên “Đầu tư rượu vang” để các cố vấn đánh giá và đưa ra hướng xử lý. Phong và Sơn bị cáo buộc tư vấn về mức độ nghiêm trọng của vụ việc và việc nhân viên có nên đến làm việc với cơ quan công an hay không.

Trong trường hợp nhân viên phải làm việc với cơ quan chức năng, luật sư Nguyễn Bá Sơn bị cáo buộc hướng dẫn cách khai báo nhằm tránh để lộ vai trò của những người đứng đầu đường dây. Nếu nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ tham gia bào chữa.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Mr Pips được xác định đã chuyển tổng cộng 6,4 tỉ đồng tiền công cho nhóm cố vấn. Trong đó, Nguyễn Thanh Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người nhận 2,2 tỉ đồng, Phạm Trường Sơn nhận 2 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.