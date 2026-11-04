Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị án tù chung thân

Đại diện VKSND Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ 11 - 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, Nam bị đề nghị phạt tù chung thân.

Bị cáo Phó Đức Nam bị đề nghị tổng hình phạt chung thân.

Cùng hầu tòa về hai tội danh trên, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) bị đề nghị án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ 10 - 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, Ngọ bị đề nghị phạt tù chung thân.

Đại diện VKSND đang tiếp tục công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo còn lại.

Trong gần một tuần xét hỏi vừa qua, phiên tòa ghi nhận nhiều lời khai bất ngờ của Phó Đức Nam và các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nam cho rằng, bản thân có những "biểu hiện bất thường" từ khi còn du học ở Singapore và được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Vì bệnh tật, Nam phải về Việt Nam để điều trị. Nam khai thêm, căn bệnh này có từ thời sinh viên cho đến khi bị bắt và tạm giam, bị cáo vẫn phải dùng thuốc. Những ngày đầu trong trại tạm giam, có thời điểm anh ta thường xuyên la hét, được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám và uống thuốc.

Về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mr Pips tự nhìn nhận, thị trường phái sinh là sân chơi chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Còn nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng tại thị trường này.

Do đó, phần lớn nhà đầu tư liên quan vụ án do lòng tham và thiếu hiểu biết, dễ dàng bị nhân viên của Nam thao túng tâm lý. Đó là lý do các bị cáo có thể biến tất cả nhà đầu tư chứng khoán, ngoại hối trên sàn giao dịch của Nam và đồng phạm, trở thành con bạc.

Cũng trong phần xét hỏi, Mr Pips nói bị cáo sẵn sàng dùng tài sản hợp pháp của mình để bồi thường cho các bị hại. Trước đó, cáo trạng xác định Phó Đức Nam đã chi hơn 561 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa dòng tiền.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử trực tiếp lẫn trực tuyến tại ba điểm cầu.

Một bị cáo khác có những lời khai gây chú ý là Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Trong phần xét hỏi, bị cáo Bình cho biết bản thân không quen biết Phó Đức Nam cho đến năm 2024 khi cơ quan chức năng thông tin về vụ án Mr Pips và đồng phạm.

Đối với cáo buộc tiếp tay cho Phó Đức Nam rửa tiền 320 tỷ đồng qua ví điện tử Ngân lượng, Shark Bình giao Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách riêng công ty của Phó Đức Nam vì Nam có giao dịch lớn, song hai bên hoàn toàn làm việc online.

Quá trình hoạt động, phía Ngân lượng nhận được nhiều khiếu nại về sàn giao dịch của Mr Pips, sau đó Tâm mới gặp trực tiếp Phó Đức Nam để giải quyết. Tại tòa, Shark Bình thừa nhận trách nhiệm và xác định "mình dám làm dám chịu", sẵn sàng chấp nhận hình phạt mà cấp sơ thẩm quy kết.

"Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi", Shark Bình trình bày tại tòa và tự nhìn nhận rằng, những gì đã xảy ra trong vụ án này là bài học lớn đối với bản thân bị cáo.