'Mr Pips' Phó Đức Nam và 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị đề nghị án tù chung thân

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” chuyển sang phần tranh tụng.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là Tù chung thân.

Phó Đức Nam (TikToker Mr Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) bị đề nghị phạt tù chung thân.

Về cùng 2 tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị đề nghị Tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là Tù chung thân.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ khai báo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phong là từ 13-15 năm tù.

Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Tam Thắng, TPHCM) bị đề nghị từ 5 năm 8 tháng tù đến 7 năm tù về 2 tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Shark Bình tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

177 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex, xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, trong vụ án này, các bị cáo đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi khiến bị hại thua lỗ ở một sàn, các bị cáo tiếp tục bàn giao thông tin cho đồng phạm để lôi kéo tham gia sàn khác với lời hứa giúp gỡ lại tiền. Song, kết quả là bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đến mức kiệt quệ. Khi biết bị hại không còn khả năng tài chính, các bị cáo cắt liên lạc rồi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Do tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của hành vi phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.