Mr Pips nói gì khi cả gia đình bị đề nghị án tù

Bị cáo Phó Đức Nam (túc Mr Pips) tại tòa

Sáng 4/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng các đồng phạm trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối bước vào phần tranh luận.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, Phó Đức Nam bất ngờ giơ tay xin được phát biểu.

Trước bục khai báo, Nam cho biết không có ý kiến đối với bản luận tội cũng như mức án mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị. Trước đó, bị cáo bị đề nghị tổng hợp hình phạt tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Nam gửi lời xin lỗi đến các bị hại có mặt tại phiên tòa, đồng thời thừa nhận bản thân đã thực hiện hành vi phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, khi đề cập đến hoàn cảnh gia đình, bị cáo bày tỏ sự day dứt vì cả bố và mẹ đều bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án.

Theo Nam, gia đình chỉ có 3 người, gồm bị cáo và bố mẹ. Việc cả 3 cùng vướng vào vòng lao lý khiến bị cáo cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành.

"Bị cáo xin lỗi bố mẹ do vô tình đã lôi bố mẹ vào chuyện này", Nam trình bày.

Bố mẹ của Phó Đức Nam là các bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu. Cả 2 cùng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

Từ hoàn cảnh đó, Mr Pips mong Hội đồng xét xử xem xét để bố hoặc mẹ được ở ngoài, có người chăm lo cho 2 người còn lại.

Trong phần bào chữa, luật sư của Phó Đức Nam tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho thân chủ được khám, giám định sức khỏe tâm thần.

Theo luật sư, đề nghị này không nhằm giúp bị cáo trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật hay nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại, mà để xác định rõ những hành vi Nam thực hiện trong thời điểm có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và những hành vi có thể chịu ảnh hưởng của bệnh lý.

Luật sư cho biết từ năm 2013 đến nay, Phó Đức Nam có những biểu hiện liên quan đến bệnh tâm thần. Tuy nhiên, chưa có cơ quan chuyên môn nào xác định cụ thể thời điểm bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị cáo.

Vì vậy, luật sư đề nghị việc giám định cần được thực hiện nhằm bảo đảm xác định trách nhiệm hình sự của Nam một cách chính xác, khách quan.

Một nội dung khác được luật sư đề cập là trách nhiệm của Phó Đức Nam đối với các khoản tiền chuyển vào ví điện tử Ngân lượng. Luật sư cho rằng cần xác định cụ thể người thực hiện từng giao dịch chuyển tiền để có căn cứ xem xét trách nhiệm. Với những khoản tiền không phải do Nam yêu cầu chuyển, cần tiếp tục làm rõ, tránh quy kết toàn bộ trách nhiệm cho bị cáo.

Đối với những hành vi của Phó Đức Nam đã bị truy tố trong một vụ án khác, luật sư cũng đề nghị làm rõ liệu có sự trùng lặp với hành vi đang được xét xử hay không, nhằm tránh việc một hành vi bị xử lý hai lần.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, luật sư cho biết ngoài những tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Phó Đức Nam còn có một số tài sản được hình thành trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư, Nam đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản, bao gồm cả những tài sản có trước khi phạm tội, cho cơ quan chức năng để phục vụ việc khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng Viện Kiểm sát chưa phân định rõ số lượng, giá trị và chủng loại tài sản mà bị cáo sở hữu hợp pháp trước khi phạm tội. Do đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ nội dung này để đánh giá đầy đủ việc tự nguyện khắc phục hậu quả, từ đó xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, luật sư cho biết trong quá trình điều tra, Phó Đức Nam đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Từ lời khai của bị cáo, cơ quan điều tra có thêm căn cứ mở rộng vụ án, xác định vai trò của nhiều cá nhân liên quan.

Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá đầy đủ những tình tiết này khi quyết định hình phạt đối với Phó Đức Nam.

Vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm là một trong những vụ lừa đảo đầu tư tài chính quy mô lớn được đưa ra xét xử tại Hà Nội, với 188 bị cáo. Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) giữ vai trò cầm đầu đường dây, sử dụng các nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo để dụ dỗ nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.