Mr Pips nhận án chung thân, Shark Bình nhận án 10 năm tù

Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cùng về 2 tội danh này, bị cáo Lê Khắc Ngọ nhận mức hình phạt tổng hợp là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình bị xử phạt 10 năm tù về tội rửa tiền. Bố mẹ Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu lần lượt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng và 5 năm 6 tháng về tội rửa tiền. Bạn gái Mr Pips là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị xử phạt 9 năm về tội rửa tiền.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 33 tháng tù treo đến 20 năm tù giam.

HĐXX đánh giá, Phó Đức Nam cầm đầu đã xây dựng đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối không được cấp phép, thao túng việc thắng thua của nhà đầu tư. Đặc biệt, lợi dụng tâm lý sợ mất tiền sau mỗi lần đầu tư để lôi kéo nạn nhân tiếp tục rót thêm tiền, khiến số tiền bị mất càng lớn, nhiều gia đình kiệt quệ.

Vụ án là điển hình của tội phạm có tổ chức, mỗi đối tượng là một mắt xích quan trọng, hành vi của đối tượng lừa đảo trước tiếp tục là tiền đề cho đối tượng sau tiếp tục lừa đảo. Hành vi của các đối tượng xâm phạm nghiêm trọng về tài sản, sức khoẻ của bị hại, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần bản án nghiêm minh để đảm bảo răn đe, phòng ngừa chung.

Về dân sự, tổng số tiền của các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 1.500 tỷ đồng. Sau khi đối trừ, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường 2/3, tương đương hơn 822 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm 1/3, tương đương hơn 500 tỷ đồng. Hơn 200 tỷ còn lại, các bị cáo khác phải liên đới bồi thường.

Tòa quyết định tiếp tục phong tỏa 74 bất động sản; tiếp tục tạm giữ 36 túi ví đồ hiệu; 70 đồng hồ bị tạm giữ tại giai đoạn điều tra; 35 xe ô tô cùng tiền, vàng bị tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án giai đoạn 2 vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Phó Đức Nam lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả, thực chất được lập trình để khách hàng giao dịch với chủ sàn, đồng thời chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nam còn thành lập các công ty “ma”, thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố để tổ chức hệ thống nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng của 919 bị hại.

Shark Bình dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm pháp vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì ví Ngân lượng để thu phí giao dịch. Bị cáo còn chỉ đạo làm giả dữ liệu, lịch sử giao dịch của các ví nhằm cung cấp cho cơ quan công an, che giấu dòng tiền và cản trở điều tra; tổng số tiền 232 bị hại chuyển qua các ví này là 318 tỷ đồng.