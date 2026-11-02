Mr Pips muốn sớm được xử lý số siêu xe để khắc phục hậu quả vụ án

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: M.H)

Tại tòa, Phó Đức Nam bày tỏ mong muốn sớm xử lý các tài sản có giá trị lớn, đặc biệt là loạt ô-tô hạng sang đang bị kê biên, để có thêm nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Trả lời câu hỏi về việc khắc phục hậu quả vụ án, Phó Đức Nam cho biết sẵn sàng sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của mình để bồi thường. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử sớm xem xét thanh lý những tài sản được gọi là "tiêu sản", chủ yếu là các dòng ô-tô hạng sang.

Theo Nam, những phương tiện này có giá trị lớn nhưng dễ mất giá theo thời gian. Vì vậy, việc chậm xử lý có thể khiến giá trị tài sản giảm, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi tiền để khắc phục hậu quả. "Những tài sản này dễ mất giá theo thời gian nên bị cáo mong muốn Hội đồng xét xử cho thanh lý càng sớm càng tốt để lấy tiền khắc phục cho các bị hại", Nam trình bày.

Bên cạnh đó, bị cáo đề nghị có phương án xử lý đối với 2 bất động sản đã mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng tại nước này với tổng số tiền khoảng 700.000 USD và một tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nam mong muốn các tài sản, khoản tiền trên sớm được xử lý để phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập đại diện các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử trung gian. Theo luật sư, đây là những đơn vị có vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển dòng tiền, cần được làm rõ để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan.

Luật sư cũng đề cập việc xem xét khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Tại tòa, thư ký phiên tòa cho biết các công ty này đã được triệu tập nhưng không có mặt và đã gửi đơn xin xét xử vắng mặt.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - đại diện công ty trung gian thanh toán duy nhất tại tòa Ví Ngân Lượng cho biết, công ty nhận được nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối.

Shark Bình từng khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng. Bị cáo này khẳng định không câu kết, thỏa thuận gì với Mr Pips. Chỉ khi báo chí thông tin bắt Mr Pips, bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình.

Theo cáo buộc, Shark Bình điều hành Ví Ngân lượng - cổng thanh toán điện tử được các nhà đầu tư ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips) dùng để nạp, rút tiền. Ví của Shark Bình được hưởng 1-2,5% phí nạp rút của khách.

Trả lời thêm về vấn đề này, Phó Đức Nam khai trong quá trình vận hành hệ thống, khách hàng có thực hiện nạp và chuyển tiền thông qua các cổng thanh toán trung gian. Bị cáo cho rằng cần làm rõ dòng tiền của nhiều tài khoản khách hàng đã đi đâu, được luân chuyển qua những nền tảng nào.

"Có khách hàng nạp tiền lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau lại chuyển vào các ví, sàn khác. Không thể tính tất cả những khoản tiền đó cho bị cáo", Nam trình bày.

Bị cáo cũng cho biết đã tố cáo một số cá nhân, cả những người từng làm việc cùng và không làm việc cùng mình, có hành vi tương tự.

Theo Nam, việc này nhằm làm rõ thực tế hoạt động của các sàn và cho thấy bị cáo không phải là người duy nhất tham gia mô hình kinh doanh nói trên.

Liên quan cáo buộc "Rửa tiền" của bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1995, tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nam khai có quan hệ tình cảm với Tâm nhưng không chia sẻ với bạn gái về công việc thực tế của mình. Nam khai, Tâm từng hỏi: "Anh làm gì mà nhiều tiền thế?". Tuy nhiên, bị cáo chỉ cười mà không giải thích. Nam cho biết Tâm được giao quản lý tiền nhưng việc quyết định sử dụng các khoản tiền vẫn do bị cáo quyết định.