Mr Pips mua căn hộ Masteri Thảo Điền tặng bạn gái rồi đòi lại sau khi chia tay

Ngày 27/10, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế với tổng số tiền liên quan lên tới gần 1.600 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã bàn bạc với bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố đẻ của Nam là Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Sau đó, ông Thắng mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc giao cho Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Bên cạnh đó, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập thêm Công ty cổ phần Tech Invest.

Thông qua hai pháp nhân nêu trên, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên để thực hiện giao dịch mua bán tổng cộng 32 bất động sản trải dài tại nhiều tỉnh, thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương và Đồng Nai.

Mr Pips Phó Đức Nam tại toà

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng để thu mua số bất động sản này.

Đáng chú ý, trong khối tài sản trên, Phó Đức Nam từng mua tặng bạn gái cũ là B.T.N. (sinh năm 1998, trú tại xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) một căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền (địa chỉ tại số 159 đường Xa lộ Hà Nội, TP.HCM).

Tài liệu điều tra thể hiện, vào tháng 4/2022, Nam đã đưa tiền do phạm tội mà có cho N. để mua lại căn hộ trên từ vợ chồng anh T. với mức giá 6,45 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, N. đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ này.

Tuy nhiên, đến năm 2024, sau khi cả hai chia tay, Phó Đức Nam đã đòi lại tài sản và N. đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng lại căn hộ trên cho Nam.

Ngoài ra, nội dung cáo trạng cũng ghi nhận cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên B.T.N.

Cụ thể, tổng số tiền bị phong tỏa tại hai ngân hàng là 1,65 tỷ đồng, bao gồm các tài khoản mở tại Ngân hàng Techcombank có tổng số dư 880 triệu đồng và các tài khoản tại Ngân hàng VIB có tổng số dư 770 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cáo trạng còn liệt kê một số tài khoản khác đứng tên N. mở tại Ngân hàng MB nhưng không nêu rõ số dư cụ thể đi kèm.