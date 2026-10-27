Mr.Pips, Mr.Hunter và Shark Bình' rửa tiền bằng cách nào và bao nhiêu tiền?

Các bị cáo: Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: CAND

Với số lượng 188 bị cáo trong vụ án nên HĐXX dành cả ngày đầu tiến của phiên tòa để kiểm tra căn cước các bị cáo và những thành phần khác được triệu tập đến phiên tòa. Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ.

Trong vụ án này, dư luận đặc biệt quan tâm đến 3 bị cáo, gồm: Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng bị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” và Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội: “Rửa tiền”.

Cáo trạng xác định, bị cáo Phó Đức Nam chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 919 vụ lừa đảo dưới hình thức “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, Forex giả mạo ở Việt Nam, qua đó chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có (rửa tiền), bị cáo Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua bất động sản, mua vàng và đô-la. Cụ thể, sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỷ đồng mua 1.720.500 đô-la Mỹ và sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô-la Singapore.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh, thu giữ, phong tỏa số tài sản liên quan đến vụ án của Mr. Pips có giá trị khoảng hơn 5.200 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 246kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC; 3 chìa khóa ô-tô đúc bằng vàng nguyên khối đính đá kim cương; 1 con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5kg vàng; 1 dây chuyền vàng nguyên khối 2kg vàng; 125 bất động sản (chung cư cao cấp và biệt thự liền kề); 31 siêu xe, như: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz; 36 túi xách, ví các loại là các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ hàng đầu trên thế giới; 59 đồng hồ là các phiên bản giới hạn, nhãn hiệu nổi tiếng, đắt đỏ hàng đầu trên thế giới (tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, trong đó có những đồng hồ trị giá 1 triệu USD); 2 điện thoại Vertu, mạ vàng, đính kim cương và 84 trang sức các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bằng vàng, khảm kim cương.

Cùng tham gia rửa tiền với Phó Đức Nam trong vụ án này còn có đồng phạm Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua 4 bất động sản, mua 143 miếng vàng nguyên khối, qua đó hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và để đầu tư, tích lũy tài sản. Ngọ cũng chính là người có vai trò tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam trong vụ án này.

Cụ thể, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình, kết quả điều tra xác định "Shark Bình" đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 có tổng số 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.