Mr Pips, Mr Hunter nhận mức án chung thân

Sau hơn 2 tuần xét xử và nghị án, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và 185 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị cáo Phó Đức Nam nhận mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền".

Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên áp dụng hình phạt chung đối với Mr Pips về 2 tội danh là mức án chung thân.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ nhận mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 11 năm tù về tội "Rửa tiền".

Bị cáo Lê Khắc Ngọ bị áp dụng hình phạt chung về 2 tội là mức án chung thân. Tại phiên tòa, một bị hại cho rằng Mr Hunter là người cho 20 côn đồ tìm đến tận nhà chị để dằn mặt vì tố cáo hành vi lừa đảo.

Theo cáo trạng, vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Phó Đức Nam (Mr Pips) quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, bàn bạc và học thành lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế song bản chất lừa đảo. Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Mr Hunter và Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án, Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter phải chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.