Mr Pips, Mr Hunter cùng lãnh án chung thân vì lừa đảo

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Nam đã xây dựng đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối không được cấp phép, thao túng việc thắng thua của nhà đầu tư. Đặc biệt, các bị cáo lợi dụng tâm lý sợ mất tiền sau mỗi lần đầu tư để lôi kéo nạn nhân tiếp tục rót thêm tiền, khiến số tiền bị mất càng lớn, nhiều gia đình kiệt quệ.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong đó, Lê Khắc Ngọ đã thực hiện 287 vụ, chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng của các bị hại. Số tiền này được Ngọ sử dụng mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng; mua 143 miếng vàng nguyên khối trị giá hơn 188 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá, vụ án là điển hình của tội phạm có tổ chức, mỗi đối tượng là một mắt xích quan trọng, hành vi của đối tượng lừa đảo trước là tiền đề cho đối tượng sau tiếp tục lừa đảo. Hành vi của các đối tượng xâm phạm nghiêm trọng về tài sản, sức khoẻ của bị hại, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần bản án nghiêm minh nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Mr Pips, Mr Hunter cùng mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị tuyên 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bố mẹ Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu bị tuyên lần lượt 6 năm 6 tháng và 5 năm 6 tháng về tội Rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa.

Còn nhiều hành vi của các bị cáo khác, còn nhiều bị hại bị chiếm đoạt tiền chưa được làm rõ, HĐXX đề nghị CQĐT tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng đề nghị CQĐT tiếp tục làm rõ các bị cáo đối tượng thuộc các bộ phận của Bùi Trung Đức và các đối tượng khác tránh bỏ lọt tội phạm, khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Theo HĐXX, tính đến thời điểm hiện tại, HĐXX đã nhận được 115 đơn của các cá nhân đề nghị họ là bị hại của vụ án. Tuy nhiên, do giới hạn xét xử, HĐXX không thể đưa số người này tham gia tố tụng vì cần phải có thời gian kiểm chứng nội dung mà họ cung cấp nên HĐXX đã chuyển đơn của họ đến Công an TP Hà Nội. Đề nghị nạn nhân và bị hại bị chiếm đoạt tiền ở các sàn giao dịch khác liên hệ với Công an TP Hà Nội để được bảo vệ quyền lợi.

Về dân sự, tổng số tiền của các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 1.531 tỷ đồng. Sau khi đối trừ, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường 2/3, tương đương hơn 822 tỷ đồng, bị cáo Ngọ phải chịu trách nhiệm 1/3, tương đương hơn 510 tỷ đồng. Hơn 200 tỷ còn lại, các bị cáo khác phải liên đới bồi thường.

Đồng thời, tiếp tục phong tỏa các tài sản để đảm bảo thi hành án. Trong đó, tiếp tục phong tỏa 74 bất động sản; 36 túi ví đồ hiệu; 70 đồng hồ bị tạm giữ tại giai đoạn điều tra; 35 xe ô tô cùng tiền, vàng để đảm bảo thi hành án giai đoạn 2 vụ án./.