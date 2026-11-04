Mr Pips, Mr Hunter bị đề nghị án chung thân, Shark Bình đối diện án 10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: Minh Phương

2 người cầm đầu đường dây cùng bị đề nghị án chung thân

Sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến hệ thống sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng bị đề nghị mức án tù chung thân. Trong khi đó, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips, cùng đối diện mức án 9-10 năm tù.

Theo đề nghị của Viện kiểm sát, Phó Đức Nam bị đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo bị đề nghị tù chung thân.

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), người được xác định giữ vai trò quan trọng thứ hai trong đường dây, cũng bị đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội Rửa tiền.

Theo đánh giá của cơ quan công tố, Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động của hệ thống lừa đảo. Lê Khắc Ngọ tham gia tổ chức, quản lý nhiều văn phòng và nhân viên, góp phần mở rộng quy mô hoạt động của đường dây.

Cơ quan công tố xác định Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động thông qua hệ thống website giả mạo các sàn giao dịch quốc tế, sử dụng nhiều công ty và văn phòng để tuyển dụng nhân viên, tiếp cận, lôi kéo nhà đầu tư.

Các đối tượng tạo dựng niềm tin bằng cách cho khách hàng thắng những giao dịch ban đầu, sau đó dụ dỗ họ nạp thêm tiền. Khi số tiền đầu tư lớn, tài khoản của khách hàng bị can thiệp để thua lỗ, mất khả năng rút tiền.

Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù về tội Rửa tiền

Trong nhóm bị cáo bị xét xử về tội Rửa tiền, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù. Theo cáo buộc, ông Bình giữ vai trò chỉ đạo chung tại Công ty Ngân Lượng, đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho các sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam.

Cơ quan tố tụng xác định, dù đã nhận được thông tin cảnh báo, xác minh từ cơ quan công an về các ví có giao dịch liên quan đến sàn của Mr Pips, ông Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ được áp giải về nơi giam giữ sau phiên toà hôm 28/10.

Đáng chú ý, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía sàn sử dụng dữ liệu của ví điện tử khác để trả lời cơ quan công an thay cho thông tin giao dịch thực tế của những ví đang bị xác minh.

Theo cơ quan công tố, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam.

Bạn gái Mr Pips bị đề nghị 9-10 năm tù

Cùng bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995), bạn gái của Phó Đức Nam.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Tâm được Mr Pips tin tưởng giao quản lý, cất giữ và sử dụng khối tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền của bị cáo được xác định là hơn 384,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Tâm khai từng cất giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và vàng tại căn hộ, trong đó có 44,8 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD và khoảng 94kg vàng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tài sản có giá trị khác.

Tâm khai bản thân tin tưởng Phó Đức Nam là người kinh doanh, có khả năng tạo ra khối tài sản lớn nên không nghi ngờ về nguồn gốc số tài sản được giao quản lý.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã tham gia các hoạt động nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, trong đó có việc sử dụng tiền để mua bán bất động sản, vàng và ngoại tệ.

Các bị hại làm thủ tục trước khi vào phòng xử án.

Ngoài bạn gái, bố mẹ của Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền. Vợ cũ Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị 10-11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất tổ chức, hoạt động trong thời gian dài, với sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ giữa các bộ phận. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn để lại hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, đẩy không ít bị hại vào cảnh nợ nần, khánh kiệt.

Các mức án trên là đề nghị của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử sẽ xem xét các chứng cứ, lời khai và tình tiết liên quan trước khi đưa ra phán quyết.