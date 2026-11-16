Mr Pips lĩnh án chung thân, Shark Bình 10 năm tù

Tuyên 2 án tù chung thân

Chiều 16/11, sau thời gian nghị án, HĐXX Toà án Nhân dân Tp.Hà Nội trở lại với phần tuyên án với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips).

HĐXX đánh giá, các bị cáo do Phó Đức Nam cầm đầu đã xây dựng đường dây lừa đảo thông qua đầu tư chứng khoán, ngoại hối không được cấp phép, thao túng việc thắng thua của nhà đầu tư.

Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý sợ mất tiền sau mỗi lần đầu tư đề lôi kéo nạn nhân tiếp tục rót thêm tiền, khiến số tiền bị mất ngày càng lớn, nhiều gia đình kiệt quệ.

Shark Bình tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Vụ án là điển hình của tội phạm có tổ chức, mỗi đối tượng là một mắt xích quan trọng, hành vi của đối tượng lừa đảo trước tiếp tục là tiền đề cho đối tượng sau tiếp tục lừa đảo. Hành vi của các đối tượng xâm phạm nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe của bị hại, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần bản án nghiêm minh để đảm bảo răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX xác định, còn 1.531 tỷ đồng của hơn 900 bị hại (đã trừ các bị hại đã được bồi thường); buộc Phó Đức Nam chịu trách nhiệm chính, bồi thường hơn 822 tỷ đồng, tiếp đến Lê Khắc Ngọ phải bồi thường hơn 500 tỷ, còn lại do các bị cáo là nhân viên được hưởng lương, thưởng từ nguồn tiền lừa đảo mà có phải liên đới bồi thường.

Phó Đức Nam "Mr Pips" tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Về trách nhiệm hình sự, căn cứ các tình tiết, tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên Phó Đức Nam mức án chung thân về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt tù chung thân. Bạn gái của Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị tuyên 9 năm về tội Rửa tiền.

Với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, cùng quản lý nhiều văn phòng và nhân viên, HĐXX tuyên chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung thân. Vợ cũ của Ngọ là Ngô Thị Thêu bị tuyên 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hoà Bình "tức Shark Bình" với tội danh Rửa tiền, HĐXX tuyên án 10 năm tù. Ông Bình khắc phục hơn 5,7 tỷ đồng, được cho là hưởng lợi thông qua Ví Ngân lượng, từ đường dây của Phó Đức Nam.

Với các bị cáo có vai trò thấp hơn, HĐXX nhiều mức án trên 10 năm tù, với các bị cáo chỉ có vai trò thứ yếu được tuyên án treo.

Thao túng hơn 900 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng

Theo nội dung vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo.

Các trang web được thiết kế với tên tiếng Anh tương tự những sàn quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng đang tham gia thị trường hợp pháp dù các sàn này không được cấp phép. Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội nhằm tạo dựng hình ảnh giàu có, gây dựng niềm tin.

Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Theo cáo buộc, kết quả thắng, thua trên các sàn đều do nhóm của Nam kiểm soát, thao túng. Hệ thống này bị xác định thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Hàng nghìn nhân viên được phân công từ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng đến tư vấn, chăm sóc và thúc đẩy nạp tiền. Khi tài khoản thua lỗ, khách hàng bị đổ lỗi cho thị trường hoặc thao tác sai; nhiều người còn bị yêu cầu nộp thêm tiền để "cứu" tài khoản hoặc chuyển sang sàn khác.

Khi xuất hiện đơn tố cáo, Nam bị cáo buộc câu kết với một luật sư và hai cán bộ công an để tư vấn cách khai báo, đối phó điều tra, nhằm tránh ảnh hưởng đến các nhân sự cấp cao. Nhóm này được cho là đã nhận tổng cộng 6,4 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, bị cáo buộc liên quan 287 vụ, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm Nam và Ngọ bị cáo buộc tìm cách hợp thức hóa dòng tiền thông qua việc mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô hạng sang và nhiều tài sản xa xỉ.

Tại tòa, Nam thừa nhận hành vi, gửi lời xin lỗi các bị hại và bày tỏ mong muốn sớm khắc phục hậu quả. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét mức án 30 năm tù thay vì tù chung thân như đề nghị của Viện kiểm sát. Nam cũng cho biết bản thân mắc bệnh, mong được thường xuyên thăm khám trong thời gian chấp hành án.

Đáng chú ý, trong lời nói sau cùng, Mr Pips bày tỏ băn khoăn nếu phải chấp hành bản án dài thì liệu còn có ai yêu thương mình hay không. Bị cáo nói nếu có người đồng ý, xin được kết hôn trong tù.

Liên quan đến Shark Bình, cơ quan điều tra xác định khoảng 320 tỷ đồng có liên quan đến ví điện tử Ngân Lượng trong các giao dịch bị cáo buộc phục vụ hoạt động rửa tiền cho Phó Đức Nam.

Shark Bình bị cáo buộc nhận khoản ăn chia từ 1-2,5% trên số tiền nhà đầu tư nạp, rút qua hệ thống; đồng thời câu kết với Nam làm giả thông tin để đối phó khi cơ quan công an xác minh hoạt động của ví điện tử này.

Tại tòa, Shark Bình khai chỉ biết Phó Đức Nam là khách hàng sau khi người này bị bắt. Trước đó, Nam chỉ là một trong hàng nghìn khách hàng của Công ty Ngân Lượng; bị cáo khẳng định không gặp gỡ hay thỏa thuận riêng với Nam.

Nói về những thiệt hại khi vướng vào vụ án, Shark Bình cho biết Ngân Lượng là sản phẩm ông dành nhiều tâm huyết xây dựng, từng phục vụ hàng vạn khách hàng, trong đó có nhiều tổ chức lớn và cơ quan nhà nước.

Theo bị cáo, việc vướng vào một "khách hàng xấu" khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động. Hàng chục nghìn khách hàng có thể phải chuyển sang nhà cung cấp khác, trong khi hệ sinh thái công nghệ thuần Việt được xây dựng gần 20 năm có nguy cơ thiệt hại 80-90%.

Shark Bình cho rằng đây là tổn thất rất lớn, không kém hình phạt tù.