Mr Pips khai thủ đoạn lôi kéo nhà đầu tư, hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Chiều 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 bị cáo trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

Mr Pips hé

lộ cách vận hành hệ thống sàn giao dịch

Theo đó, trước HĐXX, bị cáo Nam cho rằng, hầu hết bị hại trong vụ án là những nhà đầu tư nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm, họ không có khả năng chiến thắng trong vòng xoáy đầu tư.

Lý giải về thủ đoạn hoạt động của các sàn chứng khoán, bị cáo Nam cho biết bộ phận sale chịu trách nhiệm tiếp cận, lôi kéo khách hàng và hướng dẫn họ nạp tiền thực hiện giao dịch đầu tiên.

Từ những giao dịch tiếp theo, khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để tiếp tục tư vấn, thực hiện các hoạt động đầu tư.

Nhân viên sale sử dụng những thông tin thu thập trên mạng để tư vấn (như lời khai của Lý Thị Tuyến - nhân viên sale, sau này là trưởng phòng), mời gọi khách hàng mà không biết các thông tin đó có chính xác hay không.

Trong khi đó, bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp làm việc với nhà đầu tư sau khi họ đã tham gia giao dịch, tìm cách khiến khách hàng tiếp tục nạp tiền, bị cáo Nam khai: "Gian dối ở bộ phận sale là đánh vào lòng tham của khách hàng, còn gian dối ở bộ phận chăm sóc khách hàng là đánh vào mong muốn hưởng lãi cao của khách”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Mr Pips cho biết nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng từ 4% đến 6%, có thời điểm lên tới 7%, cao hơn nhiều so với mức hoa hồng của nhân viên sale.

Từ trình bày này, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác định hành vi của các cá nhân nhận hoa hồng song chưa bị xử lý trong vụ án. Theo bị cáo, chỉ cần kiểm tra lịch sử giao dịch, dòng tiền ra vào thông qua cổng thanh toán 9Pay sẽ rõ việc nhận tiền của họ.

Liên quan đến số lượng sàn giao dịch, bị cáo Nam cho biết cáo trạng xác định bị cáo điều hành 36 sàn chứng khoán. Song bị cáo không nhớ chính xác điều hành bao nhiêu sàn. Hoạt động của các sàn được phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, gồm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kế toán tài vụ, an ninh…

Đáng chú ý, Nam thừa nhận mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch; hàng tháng công ty chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD. Bị cáo biết mình được hưởng lợi hơn 500 tỷ đồng.

Ngoài tài sản tại Việt Nam và Campuchia, Phó Đức Nam còn mở một số tài khoản ở nước ngoài, trong đó có tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bị cáo khai không nhớ rõ số tiền trong những tài khoản này.

Bên cạnh đó, bị cáo Nam cũng thừa nhận trong quá trình hợp tác với Uran để tổ chức hoạt động các sàn giao dịch tại Việt Nam, bị cáo chưa từng xin cấp phép đối với hoạt động này.

Trong phần xét hỏi trước đó, bị cáo Nam khai quen biết Isik Uran năm 2018. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam quay về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo để thực hiện hành vi phạm tội.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Phó Đức Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được Mr Pips xây dựng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người bị hại tham gia đầu tư.

Đến năm 2019, Phó Đức Nam bắt tay với Lê Khắc Ngọ. Thời điểm đó, bị cáo từng đi đăng ký cho các sàn chứng khoán quốc tế do mình xây dựng nhưng không được chấp nhận.

Thù lao được trả bằng vàng hoặc USD

Theo cáo buộc từ cơ quan tố tụng, nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng số tiền này như sau: Dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; hơn 141 tỷ đồng mua vàng; hơn 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Cáo trạng cũng xác định, bị cáo rửa tiền tổng hơn 561 tỷ đồng. Tại tòa, Mr Pips thừa nhận, tổng số tiền mà bị cáo được hưởng lợi khoảng hơn 500 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam khai, trong vụ án này, Nam và bị cáo Lê Khắc Ngọ là người hưởng lợi cao nhất, với mức 3-5% lợi nhuận sau khi trừ toàn bộ chi phí. Thù lao được trả bằng vàng hoặc USD và chỉ vài người chủ chốt mới được trả thù lao bằng vàng và ngoại tệ. Đây là chính sách của công ty. Trước đó, Mr Hunter cũng khai được trả thù lao bằng vàng thay vì tiền mặt.

Các bị cáo tại điểm cầu Trại tạm số 1.

Bị cáo Phó Đức Nam đề nghị HĐXX xem xét lại cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua vàng và USD, với lý do số vàng bị cáo có được là từ khoản thù lao công ty trả. Đối với cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua các bất động sản, Phó Đức Nam không có ý kiến.

Bị cáo Phó Đức Nam cũng đề nghị HĐXX xem xét lại số lượng bị hại trong vụ án, với lý do có những khách hàng không phát sinh liên lạc với nhân viên của mình.

Bên cạnh đó, Phó Đức Nam cũng khẳng định, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale và chăm sóc khách hàng thực hiện. Bản thân bị cáo sau khi lập các kênh trên mạng xã hội TikTok với tên “Mr Pips” cũng do bộ phận Marketing quản lý, vận hành và lấy danh nghĩa của Phó Đức Nam để tư vấn khách hàng.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục được làm việc trở lại vào 8h sáng ngày mai 29/10.