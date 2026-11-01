Mr Pips khai lý do không nói với nhân viên các sàn chứng khoán là giả mạo

Quang cảnh phiên tòa.

Không nói với nhân viên các sàn giao dịch là giả mạo

Ngày 31/10, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, Luật sư Dương Đức Tâm, người bào chữa cho 4 bị cáo Triệu Tài Sư, Lê Đức Minh, Hà Hoàng Thành (đều là Trưởng phòng kinh doanh - SM) và Phạm Văn Nam (Trưởng nhóm - Leader) đã đặt nhiều câu hỏi đối với Phó Đức Nam (Mr Pips).

Mở đầu phần xét hỏi, luật sư Dương Đức Tâm yêu cầu Phó Đức Nam làm rõ những thông tin mà bị cáo đã phổ biến cho bộ phận kinh doanh (Sale) về tính pháp lý của các sàn giao dịch chứng khoán.

Trả lời luật sư, Phó Đức Nam khai các sàn giao dịch trong hệ thống đều có đăng ký công ty ở nước ngoài, trong đó có các đảo quốc. Bị cáo đã phổ biến cho nhân viên rằng những công ty này có giấy phép kinh doanh tại nước ngoài.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Đối với các mã cổ phiếu, Nam cho biết, từ hiểu biết của bản thân về cổ phiếu, các thương vụ chia cổ tức và tiềm năng tăng giá, bị cáo đã hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng thông tin về các thương vụ đầu tư, sau đó chuyển xuống bộ phận kinh doanh để nhân viên nắm bắt, phục vụ việc tiếp cận khách hàng.

Luật sư tiếp tục hỏi Phó Đức Nam có từng phổ biến cho nhân viên rằng các sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép tại Việt Nam nhưng pháp luật Việt Nam không cấm hay không.

Trả lời, Nam thừa nhận đã phổ biến nội dung này cho gần như tất cả nhân viên. Bị cáo giải thích việc đưa ra thông tin như vậy xuất phát từ hiểu biết hạn chế của bản thân.

Khi luật sư truy vấn lại việc Phó Đức Nam có nói với tất cả nhân viên kinh doanh như vậy hay không, bị cáo im lặng.

Liên quan đến các tài liệu được sử dụng nhằm tạo niềm tin cho nhân viên và khách hàng, Phó Đức Nam khai bộ phận Marketing đã soạn thảo tài liệu về giấy phép đăng ký kinh doanh của các công ty ở nước ngoài để nhân viên cung cấp cho khách hàng.

Ngoài ra, Nam còn đề cập đến một ứng dụng có tên VKSX, được bị cáo giới thiệu là nơi có thông tin về các sàn giao dịch. Nam cho biết đã hướng dẫn nhân viên truy cập, tự kiểm tra và gửi đường dẫn ứng dụng cho khách hàng nhằm tạo sự tin tưởng đối với công ty.

Bị cáo Phó Đức Nam trước bục khai báo.

Đáng chú ý, khi luật sư hỏi trong quá trình tuyển dụng, Phó Đức Nam có nói với nhân viên kinh doanh rằng các sàn giao dịch chứng khoán là giả mạo hay không, bị cáo khẳng định không bao giờ nói như vậy.

Lý giải về điều này, Nam cho rằng nhân viên bán hàng phải có niềm tin, nếu không có niềm tin thì không thể bán hàng. Vì vậy, bị cáo không thông báo cho nhân viên rằng các sàn giao dịch là giả mạo.

Thừa nhận bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ khiến nhà đầu tư nạp nhiều tiền nhất

Một nội dung khác được luật sư Dương Đức Tâm tập trung làm rõ là quy trình hoạt động và mối quan hệ giữa bộ phận kinh doanh (Sale) với bộ phận chăm sóc khách hàng (Retention).

Trả lời câu hỏi về việc hai bộ phận này có được quyền liên hệ với nhau hay không, Phó Đức Nam khai theo quy trình của công ty, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận kinh doanh không được phép liên hệ trực tiếp.

Theo Nam, công ty quy định nhân viên kinh doanh không được tiếp tục liên hệ với khách hàng sau khi khách đã đầu tư, đồng thời không được đưa ra các lệnh giao dịch cho khách hàng.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận trên thực tế vẫn có nhân viên kinh doanh tiếp tục liên hệ với khách hàng sau khi họ đã nạp tiền. Nam cho rằng đây là hoạt động tự phát của nhân viên, không phải quy trình được công ty cho phép.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Nam cũng giải thích, trong hệ thống có quy định khi nhân viên kinh doanh chuyển sang làm việc tại một sàn giao dịch mới thì có thể tiếp tục khai thác khách hàng cũ. Vì vậy, nhiều nhân viên vẫn cố gắng duy trì liên hệ với những khách hàng từng được mình tư vấn.

Liên quan đến việc một số nhân viên trực tiếp đưa ra lệnh giao dịch cho khách hàng, Phó Đức Nam nhắc đến trường hợp bị cáo Lý Thị Khuyến đã được đại diện Viện kiểm sát đề cập trong quá trình xét hỏi trước đó.

Theo Nam, một số nhân viên kinh doanh tin rằng các thương vụ đầu tư được giới thiệu có khả năng mang lại lợi nhuận nên tiếp tục hướng dẫn khách hàng đặt lệnh giao dịch.

Tuy nhiên, khi nói về bản chất hoạt động của các sàn giao dịch, Phó Đức Nam thừa nhận: “Về bản chất là đánh càng lâu thì càng chết”.

Khi nghe Nam trả lời đến đây, nhiều bị hại có mặt tại phòng xử án đã ồ lên.

Tiếp tục phần xét hỏi, luật sư Dương Đức Tâm đặt vấn đề bộ phận nào trong hệ thống thực hiện việc “đuổi cùng giết tận” và bộ phận nào “kết liễu” đối với các bị hại.

Trả lời, Phó Đức Nam cho rằng cách dùng từ như vậy khá nặng nề. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận bộ phận có nhiệm vụ làm cho khách hàng nạp nhiều tiền nhất có thể là bộ phận chăm sóc khách hàng, còn gọi là Retention.

Theo lời khai của Nam, nhân viên kinh doanh không phải là bộ phận thực hiện công đoạn cuối cùng này. Bị cáo cũng cho biết công ty có quy định cấm nhân viên kinh doanh tiếp xúc với bộ phận chuyên gia tư vấn chăm sóc khách hàng.