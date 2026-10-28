'Mr Pips' khai lý do chuyển đường dây lừa đảo sang Campuchia

Tiền lương được nhận bằng vàng

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng, tiếp tục phần xét hỏi.

Tại tòa, Phó Đức Nam khai từ năm 2016, bị cáo làm công việc phiên dịch cho một sàn chứng khoán, sau đó được giao vị trí quản lý. Năm 2018, Nam quen biết người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran. Hai người bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Sau đó, Nam trở về Việt Nam, tham gia thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo. Nam khai các sàn giao dịch đều do Uran triển khai.

Theo cáo trạng, các website được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng mình đang tham gia thị trường hợp pháp, dù các sàn không được cấp phép.

Từ năm 2019, Nam bắt đầu làm việc với Lê Khắc Ngọ. Tại tòa, Nam khai không nhớ chính xác đã thành lập bao nhiêu sàn tại Việt Nam. Theo kết luận của cơ quan chức năng, hệ thống có 36 sàn, nhưng bị cáo cho biết việc quản lý tại Hà Nội do Ngọ phụ trách, còn tại Tp.Hồ Chí Minh do Bùi Trung Đứcquản lý. Phần lớn các văn phòng không treo biển tên.

Nam cũng khai từng đăng ký hoạt động cho các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhưng không được chấp thuận.

Theo lời khai của Nam, bị cáo và Ngọ và Bùi Trung Đúc là những người hưởng lợi nhiều nhất trong hệ thống, với mức từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ toàn bộ chi phí. Khoản thù lao này được trả bằng vàng hoặc USD, trong khi tiền lương của quản lý và nhân viên được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Tổng số tiền Nam khai đã hưởng lợi vào khoảng 500 tỷ đồng.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc vì sao tiền thù lao được trả bằng vàng, Nam cho rằng đây là quy định của công ty nước ngoài và bản thân chỉ thực hiện theo. Từ đó, bị cáo đề nghị xem xét lại cáo buộc rửa tiền thông qua việc mua vàng, USD, cho rằng số tài sản này có nguồn gốc từ tiền lương, tiền thù lao được nhận rồi mang về cất giữ tại nhà.

"Riêng rửa tiền qua bất động sản, bị cáo không ý kiến gì", Nam khai tại tòa.

Đối với số lượng bị hại, Nam đề nghị cơ quan tố tụng xem xét lại, bởi theo bị cáo, trong quá trình vận hành hệ thống có những khách hàng tự tìm đến các sàn sau khi xem quảng cáo, không phát sinh liên lạc trực tiếp với nhân viên của mình.

Nam khai việc tìm kiếm, lôi kéo nhà đầu tư chủ yếu do bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện. Sau khi các kênh mạng xã hội, TikTok mang tên "Mr Pips" được lập, bộ phận marketing quản lý, vận hành và sử dụng danh nghĩa của Nam để tư vấn, thu hút khách hàng.

Các hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu cũng được sử dụng trên các kênh này nhằm tạo dựng hình ảnh giàu có, gây dựng lòng tin và lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Liên quan đến việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, tại tòa, Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter) khai việc lập kênh cá nhân là yêu cầu bắt buộc từ Isik Uran. Ban đầu, Ngọ phản đối nhưng sau đó vẫn giao bộ phận marketing nghiên cứu, lựa chọn tên gọi "Mr Hunter".

Ngọ cho biết thời điểm đó chưa hiểu ý nghĩa của từ "Hunter", về sau mới biết từ này có nghĩa là "thợ săn". Tương tự Nam, Ngọ giao cấp dưới quản lý, vận hành toàn bộ kênh.

Lê Khắc Ngọ khai lập kênh "Mr Hunter" theo yêu cầu

Trở lại phần xét hỏi Phó Đức Nam, bị cáo khai sau khi Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8/2023, Nam đã chuyển bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia, với khoảng 50-60 nhân viên. Tại địa điểm mới, bộ phận này tiếp tục hoạt động, tư vấn và lôi kéo khách hàng nạp tiền đầu tư.

Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Giải thích về việc chuyển địa điểm, Nam cho biết sau khi Đức bị bắt, các nhân viên trong bộ phận lo sợ. Theo lời khai của bị cáo, Isik Uran đề nghị chuyển sang Campuchia vì đã xin được giấy phép hoạt động tại đây.

Tại phiên tòa, một bị hại tên L.A. trình bày về những bằng chứng mà chị cho rằng thể hiện các sàn giao dịch của nhóm Nam là hệ thống ảo, trong đó các giao dịch có thể bị thao túng.

Theo lời chị L.A., chị từng quay lại clip cho thấy mình không thực hiện bất kỳ thao tác nào nhưng tài khoản vẫn tự kích hoạt lệnh giao dịch và bị trừ tiền. Sau đó, chị mang đoạn clip đến văn phòng tại Hà Nội. Thấy vậy, nhân viên tại đây tỏ ra lo lắng và hướng dẫn chị cách lấy lại tiền. Chỉ sau vài thao tác, số tiền bị trừ được hoàn lại.

Từ sự việc này, chị L.A. cho rằng các giao dịch không diễn ra theo cách một thị trường đầu tư thông thường mà hoàn toàn bị chi phối bởi hệ thống do nhóm đối tượng vận hành.

Tuy nhiên, theo lời khai của chị, việc đứng ra cùng nhiều nạn nhân yêu cầu hoàn trả tiền sau đó khiến chị gặp nhiều rắc rối. Chị cho biết nhóm của Nam và Ngọ bị cáo buộc đã cho người tiếp cận, từ dụ dỗ đến đánh đập những người đòi tiền. Riêng chị L. bị nhiều đối tượng đến tận nhà "truy sát" khiến chị phải trốn ra nước ngoài.