Mr Pips khai được nhận lương hàng tháng bằng vàng, USD

Ngày 28/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng. HĐXX xét hỏi bị cáo Phó Đức Nam.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai đối tượng thống nhất xây dựng các website giả mạo có giao diện, tên gọi gần giống các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế, kết nối với nền tảng MT4, MT5 để tạo niềm tin đối với người tham gia đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ các website này đều được lập trình sẵn, không hề kết nối với thị trường tài chính quốc tế như quảng cáo.

Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến cuối năm 2019, bị cáo Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước. Từ đây, đường dây lừa đảo phát triển nhanh chóng thành một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng hơn 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore. Tổng số tiền bị quy kết rửa tiền là hơn 561 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nam khai, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khách hàng thực hiện. Các nhân viên này hứa hẹn gian dối lãi suất cao để đánh vào lòng tham của khách hàng; biến bị hại thành những "con bạc" vì không ai biết cách chơi để thắng trên các sàn giao dịch. Các nhân viên không có kinh nghiệm dồn ép khách hàng vì tính chất của thị trường là các nhà đầu tư cá nhân không có khả năng chiến thắng.

Bị cáo Nam thừa nhận thành lập khoảng 10 công ty tại Việt Nam. Những công ty này, bị cáo không đứng tên, không giữ chức vụ gì, chỉ điều hành. “Vì sao bị cáo không đứng tên?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Nam khai không đứng tên vì không muốn bị tìm ra. Bởi quá trình đầu tư, có khách hàng khiếu nại. Bị cáo không muốn những người này tìm ra mình.

Theo lời bị cáo Nam, các sàn giao dịch chứng khoán đều do Isik Uran chuyển cho bị cáo. Bị cáo khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn tại Việt Nam, theo kết luận là 36 sàn giao dịch. Sàn ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ quản lý, tại TP HCM do Bùi Trung Đức quản lý. Các văn phòng, công ty hầu hết không treo biển tên.

Về doanh số, bị cáo Nam khai bị cáo và Lê Khắc Ngọ được hưởng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí. Thù lao được trả bằng vàng hoặc USD (các quản lý, nhân viên sale thì được trả bằng VNĐ). Tổng số tiền Nam khai hưởng lợi khoảng hơn 560 tỷ đồng.

HĐXX hỏi tại sao lại trả bằng vàng? Bị cáo Nam khai rằng đây là quy định của công ty nước ngoài.

Tháng 8/2023 Bùi Trung Đức bị bắt, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia vì Isik Uran xin được giấy phép tại đây. Sau đó, bị cáo Nam sang đây làm. Tại đây bộ phận này tiếp tục dụ khách hạng nạp tiền đầu tư.

“Bị cáo có tài khoản hay tài sản nào ở nước ngoài không”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Nam nói có 1 tài khoản ở Campuchia có 700.000 USD; 1 tài khoản bên Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nhớ có bao nhiêu tiền. Ngoài ra, bị cáo có 2 căn hộ mua năm 2021 và 2023 tại Campuchia.

Quá trình khai báo, bị cáo Nam cơ bản đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra và của VKS.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra.