Mr Pips đề nghị làm rõ vai trò những người tham gia sàn chứng khoán quốc tế

Chiều nay (31/10), phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Khi được xét hỏi, Phó Đức Nam cho rằng cần xác định đầy đủ những cá nhân có liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch, trong đó có những người chưa được nhắc tên trong vụ án. Theo bị cáo, việc này không chỉ giúp làm rõ trách nhiệm của từng người mà còn tạo cơ sở để truy thu tài sản, khắc phục hậu quả.

Trả lời luật sư về việc tuyển dụng nhiều nhân viên trẻ, Nam cho biết nhóm lao động này có năng lượng, nhiệt huyết và dễ đào tạo. Vì vậy, bị cáo cùng đồng phạm chủ yếu tuyển người trẻ vào làm việc.

Phó Đức Nam trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Theo lời khai của Nam, các nhân viên được tạo dựng niềm tin rằng thị trường chứng khoán quốc tế là nơi bất kỳ ai cũng có cơ hội đầu tư và chiến thắng. Tuy nhiên, thực tế việc kiếm lợi nhuận trên thị trường này rất khó khăn.

Shark Bình xin giảm nhẹ cho hai cấp dưới

Trong phần xét hỏi, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, trình bày từ năm 2009 đến nay, hệ thống cổng thanh toán trung gian và ví điện tử Ngân Lượng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng, gồm cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp lớn.

Theo bị cáo, một số khách hàng được công ty miễn phí dịch vụ trong nhiều năm. Việc một khách hàng có hoạt động vi phạm pháp luật, khiến doanh nghiệp và những người liên quan bị ảnh hưởng, là điều đáng tiếc.

Bình khai các sàn giao dịch của Phó Đức Nam từng thuộc nhóm khách hàng có doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho Ngân Lượng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng dịch vụ, công ty nhận được nhiều khiếu nại liên quan đến các giao dịch tài chính của Nam.

Ngoài phản ánh từ khách hàng, Ngân Lượng còn tiếp nhận đơn thư, công văn của cơ quan công an về hoạt động của những sàn giao dịch này. Sau đó, Bình yêu cầu cấp dưới dừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho nhóm sàn của Phó Đức Nam.

"Thấy có vẻ rắc rối và rủi ro nên bị cáo đã chỉ đạo công ty ngừng cung cấp dịch vụ cho nhóm khách hàng này để đảm bảo an toàn hệ thống và ngăn chặn những sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai cho khách hàng", Bình khai.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa. Ảnh: CTV

Về việc khắc phục hậu quả, Shark Bình xác nhận đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ số tiền được xác định hưởng lợi trái pháp luật ngay trong giai đoạn điều tra. Nếu cơ quan chức năng phát hiện thêm các khoản phí giao dịch chưa được thống kê, bị cáo sẽ tiếp tục chỉ đạo nộp bổ sung.

Bình cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho hai cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm. Bị cáo cho rằng hai nhân viên này chỉ mong muốn hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong quá trình làm việc.

Riêng Trần Thị Thanh Tâm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, vừa phẫu thuật ung thư tuyến giáp, sức khỏe yếu và có hoàn cảnh khó khăn. Shark Bình mong HĐXX xem xét các tình tiết này khi lượng hình.