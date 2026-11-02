Mr Pips đề nghị được sớm thanh lý loạt siêu xe để lấy tiền khắc phục

Đề nghị làm rõ dòng tiền qua các cổng thanh toán trung gian

Ngày 2/11, phiên xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư. Tại tòa, Nam bày tỏ mong muốn sớm xử lý các tài sản có giá trị lớn, đặc biệt là loạt ô tô hạng sang đang bị kê biên, để có thêm nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Trả lời câu hỏi về việc khắc phục hậu quả vụ án, Phó Đức Nam cho biết sẵn sàng sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của mình để bồi thường. Tuy nhiên, bị cáo đề nghị HĐXX sớm xem xét thanh lý những tài sản được gọi là "tiêu sản", chủ yếu là các dòng ô tô hạng sang.

Theo Nam, những phương tiện này có giá trị lớn nhưng dễ mất giá theo thời gian. Vì vậy, việc chậm xử lý có thể khiến giá trị tài sản giảm, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi tiền để khắc phục hậu quả.

Phó Đức Nam được dẫn giải tới tòa. (Ảnh: Xuân Trung).

"Những tài sản này dễ mất giá theo thời gian nên bị cáo mong muốn HĐXX cho thanh lý càng sớm càng tốt để lấy tiền khắc phục cho các bị hại", Nam trình bày.

Bên cạnh đó, bị cáo đề nghị có phương án xử lý đối với 2 bất động sản đã mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng tại nước này với tổng số tiền khoảng 700.000 USD và một tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nam mong muốn các tài sản, khoản tiền trên sớm được xử lý để phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị HĐXX triệu tập đại diện các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử trung gian.

Theo luật sư, đây là những đơn vị có vai trò quan trọng trong quá trình luân chuyển dòng tiền, cần được làm rõ để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan. Luật sư cũng đề cập việc xem xét khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Tại toà, thư ký phiên tòa cho biết các công ty này đã được triệu tập nhưng không có mặt và đã gửi đơn xin xét xử vắng mặt. Khi luật sư tiếp tục làm rõ về nội dung này, HĐXX đề nghị luật sư tiếp bày tại phần tranh tụng.

Trả lời thêm về vấn đề này, Phó Đức Nam khai trong quá trình vận hành hệ thống, khách hàng có thực hiện nạp và chuyển tiền thông qua các cổng thanh toán trung gian. Bị cáo cho rằng cần làm rõ dòng tiền của nhiều tài khoản khách hàng đã đi đâu, được luân chuyển qua những nền tảng nào.

"Có khách hàng nạp tiền lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau lại chuyển vào các ví, sàn khác. Không thể tính tất cả những khoản tiền đó cho bị cáo", Nam trình bày.

Bị cáo cũng cho biết đã tố cáo một số cá nhân, cả những người từng làm việc cùng và không làm việc cùng mình, có hành vi tương tự. Theo Nam, việc này nhằm làm rõ thực tế hoạt động của các sàn và cho thấy bị cáo không phải là người duy nhất tham gia mô hình kinh doanh nói trên.

Trước cáo buộc chi 6,4 tỷ đồng cho hai công an và một luật sư để duy trì "tổ tư vấn" gồm 2 công an và 1 luật sư. Cáo trạng quy kết, Nam trả cho tổ tư vấn 350 triệu đồng một tháng và sẽ trả thêm sau mỗi vụ tư vấn thành công.

Trước tòa, Nam khai lập nhóm này chỉ để "nói chuyện ăn chơi, rủ nhau đi uống rượu". "Năm 2021, bị cáo lại ra Hà Nội gặp tổ tư vấn kể về việc nhân viên thường xuyên bị khiếu kiện. Bị cáo cũng hỏi hai công an, luật sư là nhân viên như thế thì mình có bị cho là vi phạm không và cần làm gì để răn đe đừng làm gì khiến bị hại bức xúc", Nam khai.

Mr Pips nói chỉ là giữ quan hệ, họ không biết anh ta điều hành đế chế làm ăn phi pháp, vì "Không ai tự nhận mình đi lừa đảo trước công an rồi lại nhờ giúp".

Liên quan đến cáo buộc Rửa tiền của bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm(SN 1995, tại Tp.Hồ Chí Minh), Nam khai có quan hệ tình cảm với Tâm nhưng không chia sẻ với bạn gái về công việc thực tế của mình.

Nam kể, Tâm từng hỏi: "Anh làm gì mà nhiều tiền thế?". Tuy nhiên, bị cáo chỉ cười mà không giải thích. Nam cho biết Tâm được giao quản lý tiền nhưng việc quyết định sử dụng các khoản tiền vẫn do bị cáo quyết định.

Mr Hunter đề nghị xác định lại bị hại, xin giữ 18 tỷ đồng để nuôi con

Cũng tại phiên xét hỏi, bị cáo Lê Khắc Ngọ tức "Mr Hunter" đề nghị rà soát lại danh sách bị hại để xác định chính xác những nhà đầu tư thực sự bị thiệt hại từ hoạt động của nhóm bị cáo.

Theo Ngọ, các sàn giao dịch được mở ra có nhiều người tự tìm đến tham gia đầu tư, không phải tất cả đều do nhóm bị cáo lôi kéo.

Bị cáo cho rằng cần phân biệt những khách hàng được nhóm trực tiếp tư vấn, thúc giục nạp tiền với những người tự tham gia, bởi không phải mọi khoản tiền của nhà đầu tư đều mang lại lợi ích cho các bị cáo.

Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Ngọ đưa ra một số căn cứ để xác định nhà đầu tư thuộc nhóm mình quản lý, trong đó có việc khách hàng truy cập đường link mang mã IP của bị cáo hoặc thông qua quản lý vùng; có tin nhắn trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng và bị nhân viên thúc giục nạp tiền.

Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, Ngọ cho biết sẵn sàng sử dụng khối tài sản gồm 142kg vàng (bị cáo này ước tính 600 tỷ đồng) để khắc phục. Riêng khoản tiền hơn 18 tỷ đồng đã chuyển cho vợ cũ là Ngô Thị Thêu, bị cáo đề nghị được xem xét trả lại để bảo đảm điều kiện nuôi con.

Ngọ cho rằng khoản tiền này không phải do phạm tội mà có và cho biết có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc tài sản.

Phiên toà tiếp tục làm việc.

Thu giữ lượng lớn vàng, ngoại tệ, siêu xe và bất động sản Theo số liệu trong hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 135 tỷ đồng tiền mặt; hơn 2,4 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác. Tang vật còn có 221 miếng vàng nguyên khối, gồm 78 miếng loại 1kg và 143 miếng vàng lớn; 588 lượng vàng SJC, 280 miếng vàng 24K cùng hai khối vàng và một dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 7kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bộ sưu tập trang sức, kim cương, đá quý, chìa khóa xe bọc vàng và 60 đồng hồ đắt tiền thuộc các thương hiệu như Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Jacob & Co, Hublot, Rolex. Có 33 túi xách, ví hàng hiệu của Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci cùng nhiều tài sản giá trị khác. Danh mục tài sản bị thu giữ còn gồm 48 ô tô các loại, trong đó có những thương hiệu hạng sang như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG G63, Bentley, Range Rover, Audi và Lexus; 7 xe máy phân khối lớn, gồm MV Agusta Rush 1000, Harley-Davidson và Honda CB1300. Về bất động sản, cơ quan chức năng kê biên 32 tài sản, gồm căn hộ tại các dự án như Crown Hàng Bài, Masteri Thảo Điền, Empire City, The Grand Manhattan, Diamond Island và đất nền tại nhiều tỉnh, thành phố. Ngoài ra, 34 bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu giữ và 111 bất động sản bị tạm dừng giao dịch.