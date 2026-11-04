Mr Pips ân hận vì kéo bố mẹ vào vòng lao lý, xin HĐXX giảm nhẹ cho gia đình

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trình bày tại phiên tòa.

Chiều nay (4/11), phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.

Theo đó, khi được HĐXX cho phép tự bào chữa trước tòa, bị cáo Phó Đức Nam cho biết, bị cáo không có ý kiến về bản luận tội của đại diện VKS cũng như mức án bị đề nghị, chỉ mong HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình khi cả bố và mẹ đều vướng án.

Bị cáo Phó Đức Nam xin HĐXX cho bố hoặc mẹ được ở ngoài để có người chăm sóc người còn lại. Bị cáo cũng bày tỏ sự hối lỗi khi để bố mẹ phải liên lụy, bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án.

Phó Đức Nam trình bày, gia đình bị cáo ở Việt Nam chỉ có 3 người, hiện đều phải đứng trước tòa. “Bị cáo xin lỗi vì đã vô tình kéo bố mẹ vào chuyện này”, bị cáo Nam nói.

Bên cạnh đó, Mr Pips cũng nói lời xin lỗi đến các bị hại. “Bị cáo xin lỗi các anh chị bị hại ở đây, một lần nữa gửi lời xin lỗi”, bị cáo Nam nói.

Hội đồng xét xử cùng hai bị cáo Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam tại phiên tòa.

Cùng trong phần tranh luận, luật sư của bị cáo Phó Đức Nam tiếp tục đề nghị đưa thân chủ đi giám định tâm thần.

Luật sư của bị cáo Phó Đức Nam đề nghị HĐXX xem xét trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo và cho rằng, đề nghị này không nhằm giúp bị cáo trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật hay nghĩa vụ khắc phục hậu quả đối với các bị hại.

Theo luật sư, việc giám định tâm thần cho Mr Pips nhằm xác định rõ những hành vi bị cáo thực hiện khi có đầy đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và những hành vi có thể chịu ảnh hưởng của bệnh lý, từ đó xem xét trách nhiệm hình sự phù hợp.

Bên cạnh đó, luật sư cũng nhắc đến trách nhiệm của Phó Đức Nam đối với các khoản tiền chuyển vào ví điện tử Ngân Lượng. Theo luật sư, cần xác định rõ người thực hiện từng giao dịch chuyển tiền để làm căn cứ xem xét trách nhiệm.

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Đối với những khoản tiền không phải do Phó Đức Nam yêu cầu chuyển, cần tiếp tục làm rõ, tránh quy kết toàn bộ trách nhiệm cho bị cáo.

Luật sư cũng đề nghị xem xét những hành vi của Phó Đức Nam đã bị truy tố trong vụ án khác. Nếu có hành vi trùng lặp với vụ án đang được xét xử, cần xác định rõ để tránh việc một hành vi bị xử lý hai lần.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ án, luật sư của Mr Pips khẳng định, ngoài những tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, Phó Đức Nam còn sở hữu một số tài sản từ trước khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, Phó Đức Nam đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản, bao gồm cả tài sản có từ trước khi phạm tội cho cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, việc này chưa được phía VKS phân định rõ số lượng, giá trị và chủng loại tài sản mà bị cáo sở hữu hợp pháp trước khi phạm tội.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét, làm rõ nội dung này để có cơ sở đánh giá đầy đủ việc tự nguyện khắc phục hậu quả của bị cáo, từ đó cân nhắc tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho Phó Đức Nam.

Luật sư cũng cho rằng, bị cáo Phó Đức Nam đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đây là tình tiết giảm nhẹ đáng kể, đề nghị HĐXX đánh giá đầy đủ khi xem xét, quyết định hình phạt đối với Nam.

Các bị cáo tại điểm cầu trung tâm- Phòng xử chính tại trụ sở TAND TP. Hà Nội.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân.

Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào 8h30’ sáng ngày mai (5/11).