Mr Hunter Lê Khắc Ngọ xin định giá lại 143 miếng vàng bị thu giữ

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.

Chủ tọa thẩm vấn Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) về các hành vi lừa đảo, rửa tiền. Trong vụ án, Mr Hunter bị cáo buộc cùng Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu đường dây lừa đảo cổ phiếu forex quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Ngọ bị viện kiểm sát xác định phải chịu trách nhiệm về 287 vụ với số tiền hơn 339 tỷ đồng.

Trước tòa, Lê Khắc Ngọ khai quen Phó Đức Nam từ khoảng năm 2017, khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực forex tại Hà Nội.

Ngọ cho biết đã tìm hiểu về chứng khoán từ năm 2011, còn chứng khoán phái sinh và forex từ năm 2012 và có chứng chỉ về đầu tư chứng khoán. Đến tháng 4/2019, Ngọ được Nam tuyển dụng vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về sàn forex theo hình thức trực tuyến.

Theo lời khai của Mr Hunter, toàn bộ kịch bản chia sẻ do bộ phận marketing của công ty chuẩn bị và cung cấp. Ngọ nói biết forex không được cấp phép tại Việt Nam nhưng vẫn chia sẻ vì nghĩ rằng mình chỉ nói về lợi ích của sàn giao dịch này.

Trước tòa, Mr Hunter nói về vai trò của bị cáo Bùi Trung Đức, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của Đức đang bị những bị cáo khác “xem nhẹ”.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ tại toà.

Theo Ngọ, Đức gần như là “tổng quản lý chăm sóc khách hàng”. Sau khi bộ phận sale làm việc với khách, xác nhận khách nạp tiền lần đầu và mở tài khoản, nhân viên sale sẽ bàn giao khách cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Từ thời điểm đó, nhân viên chăm sóc khách hàng do Đức quản lý sẽ hướng dẫn, tư vấn khách đầu tư và đặt lệnh. Ngọ cho rằng những bức xúc, thua lỗ của khách hàng hầu hết xuất phát từ bộ phận này.

Bên cạnh đó, Mr Hunter khẳng định quy tắc của công ty là khách hàng có toàn quyền đặt lệnh rút tiền vào bất kỳ thời điểm nào, không cần xin ý kiến hay hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhân viên bộ phận này cũng không được phép giữ hoặc cản khách rút tiền.

Để chứng minh lời khai, Ngọ cho biết bản thân từng tự tạo tài khoản, nạp tiền đầu tư và có cả thắng lẫn thua, nhưng tỷ lệ thắng nhiều hơn.

Khi bị chủ tọa chất vấn về thời điểm đường dây lừa đảo bị phát hiện, Ngọ khai khoảng cuối năm 2024, bị cáo cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex GKX thì nghe tin văn phòng bị khám xét, Bùi Trung Đức bị tạm giữ.

Sau đó, Ngọ không về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Văn phòng này cũng được Mr Pips giao quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi các văn phòng ở Việt Nam lần lượt bị phát hiện.

Chủ tọa yêu cầu bị cáo khai tại sao có biệt danh “Mr Hunter”, Lê Khắc Ngọ khai Phó Đức Nam yêu cầu Ngọ phải hoạt động trên mạng xã hội, tạo dựng hình ảnh.

Do vậy, bộ phận marketing nghĩ ra tên Mr Hunter cho Ngọ dùng nhưng bị cáo khẳng định, các kênh TikTok, Facebook đều do bộ phận này quản lý, xây dựng; Ngọ không trực tiếp đăng clip hay định hướng nội dung.

Chủ tọa hỏi thêm: “Bị cáo có biết Mr Hunter nghĩa là gì?”, Ngọ đáp không biết, chủ tọa chất vấn: “Có được học Tiếng Anh không?”. Lần này, bị cáo đáp có hiểu hunter là thợ săn nhưng không rõ Mr Hunter là gì.

Cũng tại tòa, Lê Khắc Ngọ xin được xem xét về 143 miếng vàng bị thu giữ. Số vàng này là hoa hồng Ngọ nhận được khi vận hành đường dây lừa đảo, do một nhân viên tên Phương Anh (đang bị truy nã) đưa đến nhà.

Ngọ cũng mong muốn dùng toàn bộ số vàng nói trên quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả cho bản thân mình cũng như cho nhóm bị cáo là nhân viên hành chính, IT, Sale; còn thừa xin nộp xung công.

Bị cáo cũng đề nghị HĐXX làm rõ cáo buộc rửa tiền liên quan đến số vàng. Ngọ khai đây là phần hoa hồng được nhận trong quá trình làm việc, nhưng cho rằng mình nhận vàng thay vì nhận tiền rồi dùng tiền mua vàng. Bị cáo mong muốn được xem xét, đánh giá lại bản chất nguồn gốc số tài sản này.

Ngọ cũng mong muốn được định giá lại số vàng theo giá trị hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả.