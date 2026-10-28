Mr Hunter Lê Khắc Ngọ nói gì về hơn 140 kg vàng bị thu giữ?

Tại tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ khai, quen biết Phó Đức Nam từ năm 2017 khi cả hai cùng làm về chứng khoán, đầu tư Forex. Quá trình đó, Ngọ dành thêm thời gian tìm hiểu về thị trường chứng khoán Mỹ, quốc tế.

Tháng 4/2019, Mr Hunter bắt đầu làm việc cùng với Phó Đức Nam. Ban đầu, bị cáo vào làm diễn giả online, cùng với Nam tư vấn chứng khoán quốc tế trực tuyến (qua Zoom).

Sau đó, từ tháng 10/2019, Ngọ lên làm quản lý văn phòng cho các công ty của Phó Đức Nam, làm việc tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch (phường Từ Liêm, Hà Nội). Tính đến thời điểm bị bắt giữ vào tháng 10/2025, Ngọ quản lý tổng cộng khoảng 16 văn phòng tại Hà Nội.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa.

Theo Lê Khắc Ngọ, trong quá trình làm việc cho Phó Đức Nam, Ngọ biết các sàn giao dịch chứng khoán liên quan đến hệ thống của Nam không được cấp phép tại Việt Nam.

"Tuy nhiên, bị cáo nghĩ bản thân chỉ là diễn giả, chia sẻ các kiến thức về đầu tư chứng khoán và chỉ chia sẻ online", Ngọ khai.

Nói về cáo buộc là đồng phạm của Phó Đức Nam, bị cáo Ngọ thừa nhận bản thân đã nhận thức được sai phạm, dùng 142 kg vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả và hỗ trợ một số bị cáo khác (nhân viên hành chính, IT) khắc phục hậu quả vụ án.

Theo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, từ lúc lên làm quản lý văn phòng, Ngọ thấy quy trình làm việc của hệ thống do Phó Đức Nam tạo lập đã có sẵn từ trước. Cụ thể, đối với các nhà đầu tư (bị hại), họ nạp tiền vào sàn chứng khoán do các nhân viên tư vấn của Nam hướng dẫn.

Theo lời khai của Ngọ, khi bị cáo vào làm quản lý văn phòng, thấy sàn giao dịch chứng khoán của Nam đã kết nối sẵn với ví điện tử Ngân Lượng. Do đó, khi nhà đầu tư nạp tiền, thì tiền sẽ vào ví điện tử này. Tuy nhiên, Ngọ chỉ nắm bắt thông tin đến bước này. Còn từ sau khi tiền vào ví Ngân Lượng, bị cáo Ngọ không rõ dòng tiền tiếp tục lưu thông ra sao.

"Vậy bị cáo có biết vì sao mình có biệt danh là Hunter không?”, chủ tọa truy vấn. Trả lời Hội đồng xét xử, Lê Khắc Ngọ nói không biết và khai khoảng tháng 5/2024, Isik Uran (SN 1984, ở Thổ Nhĩ Kỳ) yêu cầu Ngọ và Nam lập kênh TikTok, Facebook để hoạt động.

Sau đó, việc lập và quản lý các kênh mang tên "Mr Hunter" được bộ phận chăm sóc khách hàng đảm nhận. Bản thân Ngọ không biết về việc quản lý các kênh, dù hình ảnh và thông tin của Ngọ được sử dụng trên các kênh.

Lê Khắc Ngọ cũng khai không biết ý nghĩa tiếng Việt của từ "Hunter", chỉ nghĩ từ này dịch ra là "Thợ săn".

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019, Lê Khắc Ngọ bàn bạc với Nam việc mở rộng thêm và trực tiếp quản lý mạng lưới 26 văn phòng tại Hà Nội cùng 2 văn phòng tại Đà Nẵng.

Ngọ đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên, chỉ đạo nhân viên sử dụng các ứng dụng Zoiper đóng giả làm chuyên gia tài chính để dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn Forex giả mạo.

Thông qua đó, hệ thống do Mr Hunter Lê Khắc Ngọ điều hành bị cáo buộc gây ra 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 340 tỷ đồng từ nhiều bị hại trên cả nước.