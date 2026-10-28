Mr Hunter Lê Khắc Ngọ nhận khắc phục hậu quả vụ án thay nhân viên

Lê Khắc Ngọ khi bị áp giải ra tòa. (Ảnh: HOÀNG GIANG)

Muốn dùng 142kg vàng để khắc phục hậu quả vụ án cho bản thân và nhân viên

Trước tòa, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - cánh tay phải của Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ lừa đảo ngoại hối, chứng khoán hơn 1.500 tỷ đồng khai nhận hoa hồng lừa đảo bằng vàng, thay vì tiền. Số vàng mà Mr Hunter đang bị thu giữ là 142kg gồm 143 miếng hiện được định giá 356 tỷ đồng. Bị cáo Ngọ cho rằng giá thực phải hơn 600 tỷ đồng, đề nghị tòa xem xét lại.

Đây chính là số tiền mà Mr Hunter muốn dùng để khắc phục cho trách nhiệm bản thân, các nhân viên dưới quyền vì cho rằng họ không biết gì, phạm tội nhẹ. Nếu thừa sẽ sung toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Bị tòa hỏi về nguồn gốc vàng, Ngọ cho hay toàn bộ là hoa hồng khi làm việc trong đường dây lừa đảo. "Thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng", Ngọ khai vàng do 2 nhân viên kế toán, tài vụ công ty (đang trốn truy nã) mang đến nhà.

"Bị cáo nhận rồi để đó, không có ý định che giấu hay tẩu tán phi pháp", vì thế Mr Hunter xin tòa xem xét lại mình bị quy kết tội danh “Rửa tiền”. Ngoài ra, Ngọ có 4 bất động sản, 2 xe Lamborghini và Porsche cũng đang bị thu giữ.

Riêng với tội danh "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" do Viện Kiểm sát quy kết, Mr Hunter không có ý kiến phản đối.

Khai tại tòa, Ngọ đã chính thức làm việc với Phó Đức Nam từ năm 2019, bàn với Nam mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và forex ảo trên quy mô toàn quốc.

Cơ quan điều tra xác định, Ngọ trực tiếp tổ chức, phát triển và quản lý 28 văn phòng; chỉ đạo nhân viên dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư nạp tiền, hiện bị quy trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, gây tổng thiệt hại 340 tỷ đồng.

Tạo hình ảnh khoa trương trên mạng xã hội để "đánh bóng hình ảnh", thu hút đầu tư

Khác với các nhân viên bộ phận sale, Ngọ cho biết mình là nhà đầu tư có thâm niên lĩnh vực ngoại hối, forex từ khi hầu hết người Việt chưa nghe gì về khái niệm này. Năm 2019 Ngọ lập công ty riêng có tên New Star nhưng giải thể sau 5 tháng để toàn tâm, toàn ý hợp tác với Phó Đức Nam - một nhà đầu tư tự thân, quen biết nhau từ năm 2017.

Đại diện Viện Kiểm sát tại tòa. (Ảnh: M.HÙNG)

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, thời điểm này, Nam vừa đi "học hỏi" từ Thổ Nhĩ Kỳ, nắm được thủ đoạn, bộ máy vận hành để mang về Việt Nam gây dựng hệ thống riêng.

Sự nghiệp với Mr Pips của Ngọ bắt đầu từ việc làm diễn giả chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, cơ hội và rủi ro, cách đầu tư các sàn chứng khoán quốc tế tại các hội thảo online qua zoom. Các tập tài liệu, slide do phòng marketing chuẩn bị sẵn cho. Ngọ cho biết chỉ đọc theo đúng kịch bản.

Dù biết rõ mô hình sàn ngoại hối không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, song bị cáo vẫn hợp tác với Phó Đức Nam để “hành nghề”. Bị cáo cho biết, khi vào làm với Nam, công ty đã hoàn thiện các phòng ban vận hành trôi chảy.

Ngọ cho biết, bộ phận sale chỉ tiếp xúc bị hại đến bước ghi nhận tên tuổi, số tài khoản, số tiền nạp đầu tiên. Toàn bộ thông tin sau đó được chuyển đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ đó Ngọ và bộ phận sale không còn bất cứ quyền gì với nhà đầu tư.

"Tất cả mọi bức xúc mà khách gặp phải, đều do bộ phận chăm sóc khách hàng sau đó chi phối, không liên quan bộ phận sale của bị cáo", Ngọ nói và mong muốn ai khai báo sau thì khai cho đúng, đừng để ảnh hưởng trách nhiệm đến Ngọ.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, sự hào nhoáng, khoa trương trong hình ảnh của 2 ông trùm trên mạng xã hội là một phần quan trọng khiến các nhà đầu tư mắc bẫy.

Nam nổi tiếng với các clip nằm giữa đống vàng, vung ngoại tệ quanh căn nhà đầy hàng hiệu, trong khi Ngọ xuất hiện với những bức ảnh tựa lưng vào chiếc Ferrari đỏ, tay đeo đồng hồ Richard Mille.

Siêu lừa khai nhận, tháng 5/2024, "tổng văn phòng" bên Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời yêu cầu Nam và Ngọ phải tạo dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội Facebook, TikTok, đánh bóng hình ảnh để dụ được nhiều người. Ngọ cho biết hình ảnh và thông tin của Ngọ trên các trang đều do công ty quản lý, ảnh và video clip đều được dàn dựng theo kịch bản của họ.

Ngọ khai, tháng 5/2025, Ngọ sang thăm trụ sở sàn chứng khoán ngoại hối của họ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khi này, Ngọ biết Bùi Trung Đức - "cánh tay" còn lại của Phó Đức Nam, ở nhà vừa bị công an Hoàng Mai, Hà Nội bắt giữ và khám xét văn phòng. Ngọ do đó đã xuất cảnh về ngay Campuchia, cố thủ làm việc trong một văn phòng của công ty. Mr Pips khi này cũng rút toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia thành lập đại bản doanh mới, cách văn phòng Ngọ vài khu nhà.

Ngọ bị xác định trốn truy nã, sau đó bị dẫn độ từ về Việt Nam ngày 13/12/2025, khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang Philippines.