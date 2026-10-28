Mr Hunter khai về biệt danh 'thợ săn', đề nghị định giá lại 142 miếng vàng nguyên khối

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter. Ảnh: Hoàng Huy

Vì lợi ích không nhận thức được sai phạm

HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo. Trước tòa, bị cáo Lê Khắc Ngọ đã giải thích về biệt danh Mr Hunter. Bị cáo nói khi làm marketing qua mạng xã hội, bị cáo được bộ phận marketing đặt tên này.

“Bộ phận marketing quản lý việc đặt tên, bị cáo không biết lý do cụ thể. Sau này, bị cáo mới biết từ “Hunter” có nghĩa là thợ săn” – Lê Khắc Ngọ khai.

Cũng theo lời khai của Ngọ, bị cáo khai quen biết Phó Đức Nam từ năm 2017. Năm 2019, bị cáo và Phó Đức Nam thành lập một công ty về chứng khoán với Phó Đức Nam (Mr Pips), bị cáo trở thành diễn giả chia sẻ về chứng khoán cho công ty này.

Bị cáo từng làm việc trong thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011, từng tìm hiểu thị trường chứng khoán Mỹ, có thời gian giao dịch trên sàn chứng khoán Forex, nhiều kiến thức có được là do bị cáo tìm hiểu trên mạng. Bị cáo cũng có chứng chỉ của UBCKNN.

Theo lời khai, Ngọ được mời chia sẻ về sự thật trên website chứng khoán. Bị cáo cho rằng, theo quy định, các sàn giao dịch chứng khoán phải được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, do được chia sẻ lợi ích nên bị cáo không nhận thức được những sai phạm.

Tháng 10/2019, Ngọ cùng Phó Đức Nam và Duy Đức quản lý văn phòng tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch, sau đó triển khai các văn phòng tiếp theo.

Thời điểm này, Ngọ làm việc tại sàn MKX. Ngọ cho rằng bản thân cũng chỉ là nhà đầu tư, từng giao dịch thông qua các cổng thanh toán trung gian. Khi làm việc tại MKX, bị cáo có sẵn khách hàng và hướng dẫn họ truy cập website để nạp tiền.

Mr Hunter khẳng định hệ thống được vận hành tự động và khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lời khai của các bị hại trước đó cho thấy họ không thể rút được tiền và phải giả vờ nạp thêm mới có thể rút được tiền đã đầu tư.

Mr Hunter ở lại Campuchia sau khi đồng bọn bị bắt

Ngọ khai đến thời điểm bị bắt, bị cáo quản lý 16 văn phòng đại diện tại Hà Nội. Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt tại Campuchia, Ngọ ở lại nước này. Tháng 5/2023, bị cáo sang Istanbul rồi quay lại Campuchia, không trở về Việt Nam. Trong thời gian ở Campuchia, Ngọ khai chỉ làm việc một mình, không có văn phòng sales.

Giai đoạn này, Phó Đức Nam cũng chuyển sang Campuchia để chăm sóc khách hàng và làm việc tại đây. Ngọ khai Đức từng giữ vai trò tổng quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng trước khi bị bắt tại Việt Nam và đề nghị HĐXX làm rõ vai trò của người này.

“Sau quá trình điều tra, bị cáo nhận thức được sai phạm của mình và xin tự nguyện bán số vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả”- Mr Hunter nói.

Bị cáo cũng đề nghị được định giá lại tài sản số vàng bị thu giữ là 143 miếng, có giá trị hiện tại khoảng 600 tỷ đồng.

Về nguồn gốc số vàng, Ngọ khai đây là khoản hoa hồng bị cáo được hưởng nhưng nhận bằng vàng thay vì chuyển tiền, không phải bị cáo nhận tiền rồi dùng số tiền đó mua vàng. Cũng vì thế, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét hành vi rửa tiền.

Theo cáo trạng, bị cáo Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 339 tỷ đồng. Bị cáo sử dụng tiền do phạm tội mà có mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền.