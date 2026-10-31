Mr Hunter đề nghị định giá lại số vàng thu giữ để khắc phục hậu quả

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trả lời các câu hỏi của luật sư tại phiên tòa sáng nay.

Sáng nay (31/10), phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ sáu, tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

Theo đó, trong phiên tòa sáng nay, HĐXX đã dành thời gian cho các luật sư được tham gia xét hỏi các bị cáo trong vụ án.

Mr Hunter mong định giá lại số vàng thu giữ, phục vụ việc khắc phục hậu quả

Trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm với 243 vụ lừa đảo bị cơ quan tố tụng quy kết trong cáo trạng.

Tuy nhiên, bị cáo Ngọ cũng đề nghị HĐXX xác định lại rõ số lượng vì cho rằng có một số bị hại được thống kê không nằm trong nhóm bị cáo quản lý, các nhân viên cũng không hưởng lợi gì từ nhóm bị hại này.

Theo lời khai của Lê Khắc Ngọ, suốt thời gian dài, bộ phận chăm sóc khách hàng do bị án Bùi Trung Đức đảm nhiệm. Sau này, Phó Đức Nam sang Campuchia, bộ phận do người tên Khanh và Khánh phụ trách.

Liên quan đến ý kiến xin được khắc phục toàn bộ thiệt hại cho nhân viên, luật sư đề nghị bị cáo Mr Hunter liệt kê đầy đủ số lượng. Ngọ dành khoảng 2 phút đọc danh sách trong số này có hai bạn tên Tú và Thúy làm công tác văn thư, không liên quan hoạt động lừa đảo; hay như Kiên và Hạnh cùng một số người khác dù quản lý nhưng đều làm theo chỉ đạo từ trên xuống. Ngọ muốn xin lỗi họ vì đã lôi kéo tất cả vào vòng lao lý.

Các bị cáo tại phiên toà sáng nay.

Lê Khắc Ngọ khẳng định sẽ dùng số vàng bị thu giữ và xe sang để khắc phục. “Bị cáo khẳng định số tài sản đó có đủ để khắc phục không?", luật sư hỏi. Khác với lần trước khi nói tài sản “thừa” để khắc phục, lần này bị cáo Ngọ nói "không dám đảm bảo" nhưng xin tòa cho định giá lại.

Bị cáo Ngọ nói: “Lúc mới làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo có quan điểm mong họ xác minh nếu còn dư sẽ xin lại. Hiện bị cáo muốn được xem xét, đối với khoản 18,3 tỷ đồng mong cho Ngô Thị Thêu nhận lại để nuôi các con của bị cáo”.

“Số vàng thu giữ định giá năm 2024 là hơn 300 tỷ đồng. Bị cáo mong được định giá lại theo thị trường hiện nay sẽ tăng lên khoảng hơn 500 tỷ đồng, có ý kiến gì không?”, luật sư hỏi thêm. Bị cáo Ngọ cho hay, với thông tin hạn hẹp trong trại tạm giam, bị cáo biết giá vàng đã thay đổi. Bị cáo ước lượng giá trị hiện tại nếu được định giá sẽ tăng lên khoảng 200 tỷ đồng, nên rất mong được định giá để khắc phục thay cho bị cáo khác.

Mẹ bị cáo Nam nói con trai phải điều trị bệnh trầm cảm, vợ cũ Mr Hunter xin nhận lại 2 căn nhà

Khi hỏi Ngọ, các luật sư cũng đề cập đến sức khỏe của Phó Đức Nam. Luật sư nói Ngọ là người gần gũi, tiếp xúc với Nam nhiều nhất. Mẹ của Nam tại tòa cũng chia sẻ về bệnh tâm thần của con trai. “Bị cáo có xác nhận vấn đề này không?”, luật sư hỏi Ngọ. Bị cáo Ngọ xác nhận, năm 2021 Nam phải nằm viện điều trị thời gian dài, đến 2024 Nam tiếp tục rơi vào trạng thái chán nản.

Bị cáo Ngọ đồng thời khẳng định sẽ ưu tiên khắc phục thiệt hại cho bản thân, cấp dưới, còn thừa sẽ hỗ trợ Nam khắc phục nếu Nam thiếu tiền.

Trước đó, tại phiên xét hỏi chiều qua (30/10), bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Ngọ) cũng xin HĐXX trả lại 2 căn nhà, cùng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Bị cáo Thêu khẳng định không đồng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, không can thiệp vào nội bộ công việc.

Nhóm bị cáo ở điểm cầu trực tuyến tại trại tạm giam.

Cũng trong phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ bị cáo Phó Đức Nam) cũng nhắc đến bệnh tật của con.

Bị cáo Liễu cho biết, từ năm 2013, Nam đã có dấu trầm cảm, đưa sang Singapore điều trị, rồi về Việt Nam nằm viện một thời gian dài. Bà Liễu mong HĐXX cho con trai được giám định tâm thần để xem xét khách quan nhất.