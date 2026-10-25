Mr. Bean trở lại sân khấu West End sau 40 năm

Bên cạnh đó, Atkinson cũng trình diễn những nội dung mới, được sáng tạo cùng những cộng sự thân thuộc là Richard Curtis, Ben Elton và Howard Goodall.

Màn trở lại rất được kỳ vọng

Chương trình mới, mang tên Rowan Live, sẽ được công diễn tại Nhà hát Gillian Lynne ở khu West End lừng lẫy London từ ngày 8/2 đến ngày 13/3/2027. Dự kiến sẽ có tổng cộng 30 buổi diễn.

Ngoài Mr. Bean, nhân vật Blackadder quen thuộc cũng được tiết lộ là sẽ trở lại cùng nhiều chương trình truyền hình kinh điển khác của Rowan Atkinson, bao gồm Not The Nine O'Clock News.

Khán giả nhiều thế hệ đã quá quen thuộc với nhân vật Mr. Bean của Rowan Atkinson

"Đã 40 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi thực hiện một comedy sketch show (chương trình sân khấu gồm nhiều tiểu phẩm hài) tại West End" - Atkinson chia sẻ - "Thật thú vị khi được tái diễn những tác phẩm đã đặt nền móng cho sự nghiệp của tôi và biên kịch Richard Curtis - nơi khởi nguồn cho những nhân vật nổi tiếng nhất của tôi - bên cạnh những nội dung mới đầy bất ngờ được viết riêng cho chương trình này".

Atkinson và Curtis cũng tiếp tục hợp tác với biên kịch của Blackadder là Ben Elton và nhà soạn nhạc Howard Goodall.

Curtis chia sẻ rằng đã 50 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên ông được xem Atkinson biểu diễn trên sân khấu. "Tất cả chúng tôi đều nhận ra ngay lập tức rằng mình đang được chiêm ngưỡng một tài năng độc đáo, hiếm có trong đời" - ông nhớ lại.

Comedy sketch show Comedy sketch show là hình thức hài gồm nhiều tiểu phẩm ngắn, thường độc lập về nội dung và nhân vật, phổ biến tại Anh từ giữa thế kỷ 20. Thể loại này được khán giả yêu thích nhờ nhịp độ nhanh, tình huống bất ngờ với nhiều góc nhìn hài hước về đời sống, xã hội.

Trong suốt mùa Hè qua, họ đã bắt đầu dàn dựng chương trình mới trước một nhóm nhỏ khán giả. "Mọi điều kỳ diệu, sự chuẩn xác độc đáo và khiếu hài hước thiên bẩm ấy vẫn còn đó để tất cả mọi người cùng thưởng thức" - Curtis chia sẻ thêm - "Thật là niềm vui và vinh dự lớn đối với tôi khi được góp mặt trong một chương trình quy tụ những gì xuất sắc nhất của Atkinson trên sân khấu - từ các chất giọng, dáng điệu, biểu cảm khuôn mặt cho đến những nhân vật mà ông từng hóa thân. Tôi hy vọng chương trình sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho khán giả".

Tiếp nối xu hướng đang được ưa chuộng trên sân khấu gần đây, Rowan Live đưa những ký ức truyền hình quen thuộc trở lại trực tiếp trước khán giả, đáp ứng nhu cầu hoài niệm của những khán giả từng lớn lên cùng chúng, đồng thời mở ra cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận những nhân vật và chương trình từng có sức ảnh hưởng rất lớn.

Sự kết hợp giữa cảm giác thân thuộc và không gian mới giúp những tác phẩm cũ tiếp tục có đời sống lâu dài. Dù một số nhà phê bình lo lắng phiên bản mới khó tạo ra bất ngờ, những tràng vỗ tay, tiếng cười và sức bán vé cho thấy công chúng đang rất đón nhận xu hướng này.

Với những tài năng đã được chứng thực bởi thời gian, Rowan Live được kỳ vọng sẽ là chương trình đặc biệt hấp dẫn.

Rowan Atkinson (bìa phải) tiếp tục đồng hành cùng các bạn học Howard Goodall (giữa) và Richard Curtis trong “Rowan Live”

Từ nhà khoa học tới danh hài đại tài

Rowan Atkinson cùng Richard Curtis và Howard Goodall đã hợp tác từ rất lâu: Từ thời còn theo học Đại học Oxford. Nhưng hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết 1 trong những gương mặt hài nổi tiếng nhất nước Anh lại có khởi đầu rất xa sân khấu.

Rowan Sebastian Atkinson sinh năm 1955 tại hạt Durham, là con út trong một gia đình nông dân có 4 con. Ngày nhỏ, ông được bố mẹ cho hưởng nền giáo dục tốt. Sau khi đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi các môn khoa học, ông trúng tuyển vào Đại học Newcastle và nhận bằng cử nhân khoa học ngành kỹ thuật điện và điện tử vào năm 1975.

Sau đó, ông học tiếp lên chương trình tiến sĩ ở Đại học Oxford. Tại đây, ông bắt đầu viết kịch bản và biểu diễn các tiểu phẩm trong nhiều chương trình của trường, nhờ đó mà gặp Curtis và Goodall.

Tháng 8/1976, Atkinson lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng cả nước khi tham gia chương trình The Oxford Revue tại Lễ hội Edinburgh Festival Fringe. Một thời gian sau, ông quyết định tạm dừng việc học để tập trung theo đuổi hài kịch. Dù vậy, ông vẫn hoàn thành các yêu cầu của bằng thạc sĩ khoa học ngành kỹ thuật điện với luận văn về ứng dụng của hệ thống điều khiển tự tinh chỉnh.

Tới thập niên 1980, tài năng vượt trội của Atkinson đã nhanh chóng đưa ông trở thành 1 trong những nghệ sĩ hài nổi bật nhất nước Anh. Các vai điển hình của ông chính là trong Not The Nine O'Clock News (1979 - 1982, Curtis tham gia viết kịch bản, Goodall viết nhạc) và Blackadder (1983 - 1989, Atkinson, Curtis và Ben Elton viết kịch bản, Goodall viết nhạc). Cả 2 đều được xem là những series hài kinh điển và có ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử truyền hình BBC.

Rowan Atkinson trong ảnh quảng bá chương trình“Rowan Live”

Atkinson cũng có được comedy sketch show đầu tiên tại West End, Rowan Atkinson In Revue, vào năm 1981, khi mới 26 tuổi, rồi thắng giải Laurence Olivier danh giá cho Màn trình diễn hài xuất sắc nhất.

Năm năm sau, ông tiếp tục thực hiện một comedy sketch show khác tại West End, The New Revue. Chương trình đã khiến nhà phê bình Michael Billington của tờ Guardian phải thốt lên: "Cậu ta có thể mang vẻ ngoài của một thiên thần nhỏ bị tổn thương, một gã lịch lãm của giới thượng lưu, hoặc một vị mục sư thôn quê, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự tinh quái, nổi loạn và thịnh nộ".

Phim hài tình huống Mr. Bean do Atkinson và Curtis sáng tạo cuối thập niên 1980, dựa trên một nhân vật do Atkinson xây dựng từ thời học Đại học Oxford. Phim xoay quanh Mr. Bean - người được miêu tả là "một đứa trẻ trong thân xác người lớn" - khi ông không ngừng gây ra cảnh hỗn loạn từ những tình huống rất đời thường.

Trong 5 năm phát sóng (1990 - 1995), Mr. Bean đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi với nhiều giải thưởng lớn và được phát hành tới 245 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tập phim The Trouble With Mr. Bean đã đạt mốc 18,74 triệu người xem.

Phim đã mang lại cho Atkinson thêm nhiều thành công trên truyền hình và điện ảnh vào thập niên 1990, khẳng định tài năng diễn hài hình thể của ông và thậm chí còn truyền cảm hứng cho một phiên bản hoạt hình.

Ông cũng đưa nhân vật này vào chuyến lưu diễn hài kịch trực tiếp cũng như tái hiện lại nó trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012.

Không chỉ là Mr. Bean

Nếu Mr. Bean đưa Rowan Atkinson trở thành gương mặt hài nổi tiếng trên toàn cầu, sự nghiệp của ông sau đó cho thấy ông chưa bao giờ chỉ sống nhờ một nhân vật. Trong nhiều thập niên sau, Atkinson liên tục chuyển đổi giữa truyền hình, điện ảnh và sân khấu, từ những vai hài hình thể đến các nhân vật có tính cách hoàn toàn khác.

Trên màn ảnh rộng, ông đảm nhận cả vai chính lẫn vai phụ, tham gia những bộ phim nổi tiếng của cả điện ảnh Anh và Hollywood. Ông cũng thử sức với hoạt hình khi lồng tiếng cho nhân vật Zazu trong The Lion King (1994).

“Rowan Live” cũng sẽ bao gồm các tiểu phẩm từ “Not the Nine O’Clock News”

Đáng chú ý, sau thời kỳ đỉnh cao của Mr. Bean, Atkinson vẫn tiếp tục tạo ra những nhân vật mới, trong đó đặc biệt phải nói tới loạt phim thương hiệu về Johnny English. Bắt đầu từ năm 2003, hiện đã có 3 phim về chàng điệp viên vụng về này và phần 4 đã được đưa vào sản xuất vào năm 2024.

Gần đây, Atkinson tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh với các tác phẩm hài Man vs Bee (2022) và Man vs Baby (2025), cho thấy ông vẫn bền bỉ theo đuổi sở trường hài hình thể sau nửa thế kỷ sự nghiệp.

Sân khấu cũng là phần quan trọng trong sự nghiệp của Atkinson. Năm 2009, ông trở lại West End trong vai Fagin của vở nhạc kịch Oliver!, qua đó nhận đề cử giải Laurence Olivier cho Nam diễn viên chính xuất sắc trong nhạc kịch.

Tới nay, Atkinson đã đạt nhiều giải thưởng danh giá cả ở Anh lẫn nước ngoài. Những đóng góp của ông cũng được ghi nhận ở cấp quốc gia. Năm 2006, ông được trao danh hiệu Thành viên danh dự của Queen's College, Đại học Oxford. Bảy năm sau, ông được trao danh hiệu CBE - 1 trong những cấp bậc của Huân chương Đế chế Anh - để ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu và hoạt động từ thiện. Năm 2020, ông tiếp tục nhận giải Thành tựu trọn đời của Giải thưởng Truyền thông Đa văn hóa sắc tộc Vương quốc Anh.

Tờ The Observer đưa ông vào danh sách 50 diễn viên hài hước nhất của hài kịch Anh vào năm 2003. Hai năm sau, một cuộc bình chọn trong giới nghệ sĩ hài tiếp tục xếp ông vào nhóm 50 danh hài hàng đầu mọi thời đại.

Ở tuổi 71, Atkinson vẫn không ngừng hoạt động nghệ thuật. Vì thế, lần trở lại West End với Rowan Live này không đơn thuần là một cuộc hồi tưởng. Sau cả sự nghiệp dài lừng lẫy, đây là dịp để 1 trong những gương mặt hài nổi tiếng nhất nước Anh nhìn lại những nhân vật đã làm nên tên tuổi mình, đồng thời tiếp tục tạo ra những tiếng cười mới, cùng nhiều lớp khán giả mới.

Hài hình thể Hài hình thể là hình thức gây cười chủ yếu bằng cử chỉ, nét mặt và hành động thay vì lời thoại, có lịch sử lâu đời trên sân khấu kịch câm và hài kịch. Rowan Atkinson đã phát huy xuất sắc hình thức này trong Mr. Bean, giúp nhân vật dễ dàng vượt qua các rào cản ngôn ngữ.