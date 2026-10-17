MPV thuần điện Wuling Darion giá từ 769 triệu đồng tại Việt Nam

Wuling Darion sở hữu chiều dài tổng thể 4.920 mm, rộng 1.880 mm, cao 1.785 mm và trục cơ sở 2.910 mm. Kích thước này tương đương với nhóm MPV cỡ trung như Hyundai Custin và Toyota Innova Cross. Tuy nhiên, để cạnh tranh ở nhóm xe điện thì đối thủ của Wuling Darion là BYD M6 và VinFast Limo Green.

Ngoại hình Wuling Darion khá đơn giản, tương tự phong cách của nhiều mẫu xe đa dụng MPV của thập niên 2010. Mẫu xe trang bị cửa trượt với bên phải chỉnh điện, bên trái chỉnh cơ.

Ngoại hình Wuling Darion có thiết kế đơn giản.

Không gian trong xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, bản cao cấp có lối đi hẹp ở giữa hàng ghế thứ hai giúp hành khách ở hàng ghế thứ ba thuận tiện di chuyển.

Khoang lái trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa phổ thông. Một số tiện ích có thể kể đến như ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sạc điện thoại không dây công suất 50 W, cửa gió điều hoà bố trí cho cả 3 hàng ghế và thiết bị gắn ghế trẻ em ISOFIX.

Kích thước Wuling Darion định vị ở phân khúc MPV cỡ trung.

Wuling Darion sử dụng động cơ điện công suất khoảng 136 mã lực (100 kW) và hệ dẫn động cầu trước. Gói pin lithium dung lượng 60 kWh cung cấp tầm hoạt động tối đa 450 km cho phiên bản Eco và 500 km cho bản Luxury, theo công bố của nhà sản xuất.

Mẫu xe trang bị chuẩn sạc CCS2, hỗ trợ sạc nhanh DC và sạc AC. Bản Luxury có khả năng sạc AC công suất 3,3 kW.

Các công nghệ hỗ trợ lái trên mẫu xe Trung Quốc có camera 360 độ, chức năng điều khiển hành trình, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold. Nhóm chức năng an toàn có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC) và 4 túi khí.

Thiết kế khoang lái phiên bản Wuling Darion Luxury.

TMT Motors phân phối phiên bản Darion Eco với mức giá bán lẻ niêm yết 769 triệu đồng, phiên bản Darion Luxury có mức giá 839 triệu đồng. Tuy nhiên, người tiêu dùng mua xe thời điểm này sẽ hưởng mức giá bán lẻ ưu đãi 750 triệu đồng và 820 triệu đồng lần lượt cho 2 phiên bản Eco và Luxury.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Wuling Darion có thể xếp cạnh tranh với "đồng hương" Trung Quốc là BYD M6 (giá 756 triệu đồng) và mẫu xe VinFast Limo Green thương hiệu Việt (giá 699 triệu đồng).

Tuy nhiên, đối thủ thực tế của Wuling Darion chỉ là BYD M6. Bởi nếu so với VinFast Limo Green, mẫu xe Trung Quốc gặp rất nhiều bất lợi như thương hiệu, giá bán đắt hơn, không có hạ tầng trạm sạc tiện dụng, chi phí sạc cao, không được hưởng hệ sinh thái hỗ trợ…